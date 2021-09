La Iglesia de Santiago acoge hoy un recuerdo al pintor Juan Grande

Coincidiendo con el 20 aniversario de su fallecimiento, la Plataforma Pintor Juan Grande ha organizado para esta tarde en la Iglesia de Santiago un pequeño homenaje al artista.

El acto, que tiene previsto celebrarse después de la misa, en torno a las 21.15 horas, servirá para recordar al pintor, fallecido en 2001 y cuyo legado se pretende recuperar. La iniciativa corre a cargo de la citada plataforma, surgida de un grupo de familiares y amigos de Juan Grande a finales de 2019, con la intención de devolver su obra a la actualidad.

De hecho, en aquel momento se dieron los primeros pasos para tratar de conservar el histórico mural realizado a lápiz en la desaparecida Peña Los Juncales de la calle Nueva, tras ser derribado el local hace ya más de dos años.

Este particular homenaje constará de una semblanza que realizará su amigo José Gallardo Quirós, y dos de sus hijos, Antonio, Luis y José Enrique Gallardo, en un acto condudico por David Montes.

Con acto, la Plataforma Pintor Juan Grande pretende retomar el calendario de actividades que pretendía llevar a cabo coincidiendo con esta efeméride pero que por la irrupción de la pandemia, les ha sido imposible llevarlas a cabo.

No obstante, desde dicha plataforma se encuentran trabajando en la puesta en marcha de una exposición en la que se exhiba la obra del artista jerezano, teniendo en cuenta el amplio catálogo existente, un catálogo que la propia familia ve complicado cuantificar. “Hay mucha obra de él que no tenemos controlada, y otra que no ha puesto en valor, y eso es quizás lo que podemos achacar”, asegura su hijo Luis Márquez.

Del mismo modo, se trabaja en la elaboración de un libro catálogo en el que se incluyan tantos las obras que posee la familia como las que pertenecen a colecciones privadas.

Juan Márquez Pérez ‘Juan Grande’ (Jerez, 1949-2001) cultivó el arte de la pintura en su barrio de Santiago. Aficionado a la pintura desde muy niño, Juan comenzó a estudiar en la Escuela de Arte para continuar posteriormente con su formación muy cerca de Carlos Ayala, cuya influencia se aprecia claramente en sus obras.

Además, cultivó el realismo mágico en sus pinturas, el costumbrismo y sobre todo, tal y como confiesa su hijo, una última etapa en la que “su pintura se acercó mucho al barrio de Santiago y su gente. Él moría con su barrio, nació en la calle La Merced, en la casa del Paulera, y nunca se fue de su barrio”.

“Él vivía su vida a su manera, de ahí que mucha gente lo considere bohemio. Yo creo que todos los artistas tienen una parte de bohemia y ven la realidad de otra forma, pero mi padre era una persona culta y creo que sabía perfectamente lo que quería dentro del mundo del arte”, recuerda Luis Márquez, su hijo.

Márquez ha agradecido esta iniciativa surgida por la plataforma “porque es una manera muy bonita de recordar a mi padre y a todo su legado. Espero que pronto podamos seguir poniendo en marcha el resto de proyectos”.