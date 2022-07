La Isla del Blues traerá este año a Jerez a Samantha Fish y A Contra Blues

La XXIII edición del Festival Internacional La Isla del Blues se celebrará este año en Ifeca, el 23 de julio, desde las 21,30 horas.

Una propuesta que esta edición llega con un cartel "de lujo, el mejor de las 23 ediciones", aseguran desde la organización, ya que nos visitará una auténtica joya y top 10 mundial del blues rock, la norteamericana Samantha Fish. También actuarán A Contra Blues, ganadores del European Blues Challenge 2014, 11 años en ruta, más de 650 bolos y 6 discos, desde las calles hasta los grandes festivales europeos.

Samantha Fish es una cantautora y guitarrista estadounidense originaria de Kansas City, Missouri. Si bien a menudo se la cita como una artista de blues, los álbumes y los shows en vivo de Fish presentan múltiples géneros, incluidos rock, country, funk, bluegrass y baladas. The New York Times llamó a Fish “una impresionante guitarrista de blues que canta con dulce poder” y “una de los jóvenes talentos más prometedoras del género”.

Entre los premios más recientes destacan Mejor CD de Modern Roots (para Belle of the West (Ruf Records)); Independent Blues Awards (2018); Mejor Artista Independiente de Blues-Soul - Independent Blues Awards (2018); Mejor Actuación Escénica - Independent Blues Awards (2018); Road Warrior - Premios de blues independientes (2018); Song for Common Good (por "American Dream" del álbum Belle of the West) - Independent Blues Awards (2018); Artista femenina de blues del año (encuesta de lectores) - Premios anuales Living Blues (2018); Artista Femenina de Blues Contemporáneo del Año - Blues Music Awards (2018); Mejor Vocalista Femenina - Best of the Beat Awards (2018); Mejor intérprete de blues - Premios Best of the Beat (2018); Mejor guitarrista - Premios Best of the Beat (2018) y Artista del año - Premios Best of the Beat (2018).

A Contra Blues golpea de nuevo con su trabajo más reciente, 'Jab' (2019), un álbum que muestra a la banda en estado de plenitud y madurez. 'Jab', un puñetazo directo que puede dejar a cualquiera en la lona. Vitalidad, audacia y compromiso.A Contra Blues es sin duda una de las mejores bandas del panorama Europeoactual. Les avala el galardón de ganadores del European Blues Challenge 2014,catorce años de carrera musical, más de setecientos cincuenta conciertos y sietetrabajos discográficos. Desde su debut no han parado de viajar y de tocar en losmás variados escenarios; empezando en las calles de Barcelona hasta llegar a losgrandes festivales europeos. Su puesta en escena es inapelable. Una experiencia única llena de fuerza, solidez y empatía con la audiencia.

Patrocinado por Diputación de Cádiz, la venta de entradas se puede hacer online en Mutick. Venta física: La Guarida del Ángel / Malamúsica / La Moderna (Jerez); La Milonga (San Fernando)