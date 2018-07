Ismael Jordi cierra la temporada del Teatro Real con éxito de crítica

Ismael Jordi pasa en su tierra unos días de vacaciones. Un merecido descanso tras un año lleno de éxitos, intenso y marcado por lo novedoso. No quiere ver la maleta ni en pintura, sólo desea descansar, ir a la playa, hacer deporte y tomarse alguna cervecita con los amigos y su familia antes de que su agenda comience a funcionar.

Un curso que el tenor jerezano ha cerrado en Madrid, en el Teatro Real, para ponerle colofón a la temporada del coliseo, donde del 22 de junio al 13 de julio ha interpretado a Sir Edgardo di Ravenswood dentro de la obra 'Lucia di Lammermoor'. "Allí ha ido todo muy bien. Es una de las óperas que más estoy cantando en los últimos años de la que ya he hecho más de 70 funciones. Uno ya se siente más maduro en ciertas cosas. Aparte de que es un título que gusta mucho en Madrid, pues es un elenco maravilloso con Daniel Oren, en la dirección musical, y David Alden, en la dirección escénica, con un reparto como Lisette Oropesa, Venera Gimadieva, Javier Camarena y Roberto Tagliavini. Así que ha acompañado todo. Y como digo siempre: la mejor crítica es cuando te ofrecen cosas nuevas. Y es que hay proyectos futuros con el Teatro Real".

Hay que subrayar que la crítica de forumopera.com ha destacado de su cierre del Real que Jordi "desde las primeras notas del dúo con Lucia, se despliega todo el poder necesario, mientras que muchos de sus colegas abordan el papel de puntillas. Todo se dibuja con delicadeza, y el uso relevante del falsete se completa para componer un retrato perfectamente convincente".

Jordi señala de este año además haber debutado en Seúl en la Ópera Nacional de Corea, con 'Manon' de Jules Massenet, en el papel de Le Chevalier Des Grieux; en Montreal (Canadá), donde también ha sido su primera vez, pero con la ópera 'Romeo y Julietta', obra con la que también debutó en Atenas, en el Teatro Nacional de Atenas. "Ha habido cosas muy positivas de teatros nuevos, públicos nuevos, pero Madrid tiene una cosa muy especial porque es Madrid, de grandísima tradición, un título muy conocido que es la 'Lucia', que también he llevado este año al Covent Garden de Londres".

Considera que está en unos años muy importantes, "porque llega uno a una madurez vocal, personal y quiero estar muy atento a los espacios de estudio y de descanso. Pero este año no esperaba lo de Seúl ni lo de Atenas, y como no quería decir que no he tenido que tirar de esos espacios", cuenta. Bromea con que un día le van dar las llaves del Teatro Real, porque ahora regresa a Madrid para abrir la temporada de dicho coliseo con 'Fausto' (una producción de La Fura dels Baus), "algo que no me suele pasar porque cuando canto en un teatro no vuelvo a estar pasado un tiempo". En la obra de Charles Gounod estará junto a Marina Rebeka e Irina Lungu en el papel de Marguerite. También abrirá la temporada de la Ópera de Roma con 'Rigoletto', que es la temporada más importante en Italia tras la de la Scala de Milán. También regresará a Zurich, debutará en la Ópera de Monte-Carlo con 'Lucia', cita a la que acudirá la Familia Real de Mónaco. Además, en esta próxima temporada participará en la nueva producción de 'Doña Francisquita' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Su actuación más cercana será en el Tío Pepe Festival el próximo 13 de agosto, junto a Fernando de la Mora. Un acontecimiento que en breve dará para nuevas líneas sobre el cantante jerezano.