Jerez y Cádiz celebran hasta mayo las I Jornadas dedicadas a The Beatles

Las ‘Primeras Jornadas dedicadas a The Beatles’ se celebrarán en Jerez y Cádiz en un amplio calendario que incluirá varias fechas en marzo, abril y mayo.

Entre el gran número de actividades propuestas se incluirán conciertos, conferencias y una presentación de libro.

El primero de los eventos programados tendrá lugar el martes 26 en Black Gallery (C/ Eguiluz), a las 19 horas, con la presentación del cartel de las Jornadas y una conferencia a cargo de Enrique Sánchez, gran erudito y fundador del conocido grupo tributo ‘Los Escarabajos’.

Posteriormente, y ya en la jornada del miércoles, se podrá conocer una de las etapas más oscuras y fascinantes de los Beatles de la mano de Fernando Silva, quien es todo un estudioso y profundo conocedor de todas y cada una de las andanzas del cuarteto de Liverpool.

En la jornada del jueves, la programación quedará emplazada en Cádiz en un acto organizado por la UCA con la presentación del libro de Leslie Cavendish ‘El Peluquero de los Beatles’ en el edificio Constitución 1812.

Los eventos musicales comenzarán el viernes 29 en el tabanco Cruz Vieja con la actuación en acústico de José Manuel Peña y Fran Pena.

Los eventos del mes de marzo terminarán el sábado día 30 con el tributo a The Beatles presentado por La Banda de Eleanor Rigby en la sala La Quemá de Jerez.

Las dos últimas fechas de las propuestas encajarán durante los meses de abril y mayo. El día 4 de abril en Black Gallery, José Manuel Peña y Fran Pena presentarán la conferencia ‘50 años: de la oscuridad de Let It Be al resplandor de Abbey Road’ con un mini concierto acústico incluído.

El punto y final y la clausura de las Primeras Jornadas dedicadas a los Beatles llegarán de la mano del grupo sevillano ‘Los Escarabajos’ el día 3 de mayo en la sala La Guarida del Ángel de Jerez.

El objetivo de estas ‘Primeras Jornadas dedicadas a The Beatles’ no es otro que la difusión del amplio y variado legado que el grupo dejó tras su paso. Para ello, José Manuel Peña en colaboración con la Universidad de Cádiz y junto a Enrique Sánchez, han diseñado y programado unas actividades en las que la música y la cultura de los Beatles tendrán un papel protagonista, como asimismo el poder unir en todos y cada uno de los eventos que tendrán lugar a viejos y a nuevos entusiastas de una música y un grupo al que el paso del tiempo convierte sin lugar a dudas en su principal aliado.