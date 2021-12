Jerez y Pacheco, como nunca los habías visto, en 'Despedida Sangrienta 2'

El próximo lunes, 3 de enero, tendrá lugar el estreno absoluto de 'Despedida Sangrienta 2'. Será en los Museos de la Atalaya dentro del Festival Insomnia.

Un relato de terror de los jerezanos Hermanos Baba rodado en Jerez y que cuenta con las actrices María Espejo, Ana Salas y Esmeralda Moya, así como la colaboración de Pedro Pacheco.

Hay que destacar que en pocos meses, este cortometraje ya ha acumulado seis selecciones en festivales de Chile (Festival de Cine de Terror y Fantástico Cine Z en Talcadáveres), México (Festival Morgue Internacional de Cortometrajes de Terror) y Francia (Hallucinea Film Festival) y dos premios en los festivales de la India Aiyan Film Awards y Cuckoo Internacional Film Awards.

"El formato se asemeja más a un relato que a un cortometraje y de ahí nace ya la idea. En los años 80 se hacían relatos de terror que tuvieron una gran acogida en América, y ya luego en España. Nosotros hacemos un homenaje a este tipo de relatos, que sí se parece en duración a los cortometrajes, pero no en su narrativa. Es algo a tener en cuenta", apunta Guillermo Baba.

El género de la cinta es un grindhouse, conocido como un cine de explotación, que nace en América entre los 70 y 80, con un público sobre todo juvenil, con la particularidad de la sangre, sexo y rock and roll. "Eran producciones low cost, que luego pasaron a ser de culto porque tenían un encanto especial. Nosotros hemos querido recrear/homenajearlas. Hemos contado con localizaciones y actores jerezanos. Mostramos un Jerez totalmente distinto al que se suele ver, muy atípico. Porque en Jerez hay mucho arte y materia prima y eso lo hemos querido aprovechar y mostrar. Veremos un Jerez tipo América del sur, una película muy gringa".

En este caso, el papel de Pacheco es el de 'vigilante' de la ciudad entre las tinieblas, una metáfora. "Él está encantado y cree mucho en el proyecto. Pronto podremos contra más cositas".

Hay que destacar que la cinta cuenta con la producción de Adrián Otero, de El Laberinto Cinema.

Los Hermanos Baba, que tienen como slogan "Un Jerez de cine", están ahora en la producción de la película Mr. Kato, con la misma idiosincrasia, en la que recuperan escenarios jerezanos y andaluces.

Los Hermanos Baba nacieron el 26 de enero de 1979 y 31 de octubre de 1984 en Madrid. Aunque a sus padres les parecía extraña las debilidades de los niños por las historias turbias y la fantasía, no puede decirse que los Baba tuvieran una infancia traumática. Eso no significa que se libraran de ser catalogados como bichos raros por sus compañeros, que veían en aquellos chavales a la personificación de la rareza: Unos niños que no tenían ni idea de cómo montar una tienda de campaña pero que explicaban unas historias de miedo capaces de provocar insomnio al más pintado. Muy pronto los Baba empezaron a rodar cortos en 8mm donde reinterpretaban mitos como Salomé de forma muy particular. Por aquel entonces involucrados en un buen número de actividades artísticas que iban desde la poesía al cine, pasando por el teatro. Aún así y por aquello de probar suerte (o puede por una necesidad acuciante de liberar sus demonios) los Baba decidieron empezar a cultivar su opera prima, 'Despedida Sangrienta 2'.