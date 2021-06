"En Jerez me siento muy cómoda, la verdad"

El director jerezano Juan Miguel del Castillo culminará esta semana el rodaje de su segunda película, 'La Maniobra de la Tortuga', thriller policiaco con tintes sociales basado en la exitosa novela homónima de Benito Olmo perteneciente a la saga del Inspector Bianquetti, que resultó finalista del III Premio Santa Cruz a la mejor novela negra publicada en 2016. La película se ha rodado en Cádiz, Jerez, Sevilla y San Fernando. Protagonizada por Fred Adenis, en su primer papel protagonista junto con Natalia de Molina, les acompañan los actores Ignacio Mateos, Mona Martínez, Carlos Manuel Díaz y Gerardo de Pablos. Se estrenará en 2022.

Natalia de Molina (Linares, 1990) regresa esta semana a Jerez para cerrar el rodaje de la cinta. Aquí, una charla con la actriz, que 2016 se alzó con el Premio Goya a Mejor Actriz por 'Techo y Comida'.

Rueda de nuevo en Jerez, tras su paso por aquí con 'Techo y Comida' de Juan Miguel del Castillo. ¿Cómo ha sido el reencuentro?

No había venido desde que rodé en Jerez y está siendo muy especial, muy nostálgico también, muy emocionante porque otra vez es volver con Juan... No sé, es como un cóctel de emociones. Con 'Techo y Comida' estuve más tiempo en Jerez porque ahora hemos rodado también en Sevilla y Cádiz. Es menos tiempo pero está siendo igual de gozoso. Me siento muy cómoda en Jerez, la verdad.

¿Qué pensó cuando le llegó la propuesta de la película?

Me llegó hace ya mucho tiempo porque es una película que se ha ido retrasando con todo lo que ha pasado. Desde que llegó la primera versión ha pasado ya bastante tiempo, el cine no se hace en dos días y cuesta bastante levantarlo. Hace siete años ya de 'Techo y Comida' y fíjate, estamos rodando ya su segunda película y han pasado ya muchas cosas entre medias. Me cuesta ponerlo en palabras porque es algo muy emocional, hay un vínculo entre los dos que es difícil poner en palabras. Está siendo muy especial y me emociono viviéndolo. Hay mucha conexión porque hemos vivido una experiencia muy fuerte los dos juntos y ahora estamos viviendo otra, que está siendo bastante intensa, con la que también queremos denunciar en cierta manera una realidad. Se lo dije en su día: con él, lo que él quiera, cuando quiera y como quiera porque confío en él plenamente. Es una persona a la que quiero mucho. Ambos tenemos el mismo compromiso con lo que hacemos y una sensibilidad parecida, pero ahora con otro porte, cierta experiencia, una seguridad distinta... aunque los artistas ya de por sí somos bastante inseguros porque nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y sabemos lo que queremos contar. Pero sí que hay otra experiencia de vida y otra madurez.

Usted hace el papel de Cristina. ¿Cómo lo ha trabajado?

Es una mujer que intenta vivir el día a día con todo ese pasado porque es una superviviente de violencia de género. Y tampoco puedo desvelar mucho más... (ríe). Es una responsabilidad porque yo quiero hacerlo lo más respetuosamente posible y dignamente porque soy consciente de que Cristina son muchas Cristinas. Es una realidad y sólo hay que poner la tele para ver todo lo que pasa cada día. Tengo esa presión de querer hacerlo muy bien y de representar fielmente una realidad horrible que como mujer me toca. Creo que es importante lo que Juan quiere contar en la película. Le puede pasar a cualquiera.

¿Cómo se está desarrollando el rodaje?

Terminamos ya esta semana, estamos en el final. Acabamos el viernes. Parece mentira, tanto tiempo para rodarla y estamos ya en el final.

¿Cómo tiene la agenda de trabajo?

Pues tenemos varios proyectos para sacar. A final de mes estreno 'Operación Camarón' que también rodamos en Cádiz, y quedan pendientes por estrenar 'Espejo espejo' y 'Contando ovejas'. Este año me ha dado por la comedia, tenía ganas de probarme ahí y de traer algo de alegría con todo lo que hemos vivido. Ya luego vendrá la reflexión y la crudeza.

¿Cómo está viviendo la llegada de este nuevo tiempo con las vacunas?

Con esperanza y precaución. Hemos vivido lo que hemos vivido y la realidad sigue ahí, el virus no ha desaparecido. Pero parece que poco a poco se puede ir volviendo a una vida parecida a la que teníamos antes. Esto que ha pasado nos ha transformado a todos de una manera u otra y aunque no seamos ahora conscientes, pasarán los años y con la perspectiva nos daremos cuenta realmente de toda esta locura que hemos vivido.

¿Algún proyecto o reto a la vista?

Miles (risas), con el sueño de poder hacerlos. Pero así más reales... en unos meses empiezo a rodar una película muy diferente a todo lo que he hecho hasta día de hoy, pero no puedo desvelar mas.