"Jornadas como las de Prehistoria hacen que se nos considere mejores"

Cecilio Barroso ha leído cientos de miles de libros hechos de tierra, hueso, semilla, carbón y piedra que narran los orígenes y la evolución de la humanidad. Porque los yacimientos, las excavaciones "son como libros", confiesa este paleontólogo, director arqueológico del yacimiento lucentino de la cueva del Ángel, que ofrecerá este viernes una conferencia sobre 'Zafarraya: los últimos neandertales del sur de Iberia', dentro de las I Jornadas de Prehistoria, que se desarrollarán del 5 al 7 de octubre en la Sala Compañía.

Un apasionado en lo suyo, que habla con entrega de su trabajo como quien describe a un hijo. "Encontrar lo que ocurrió, por ejemplo, hace medio millón de años, cuando nosotros como especie no habíamos surgido..., pues es impresionante. Saber de gente desconocida que va innovando en la naturaleza, que posiblemente recogieron un fuego accidental provocado por un rayo, que lo llevan a una cueva, lo depositan y lo mantiene durante más de 100.000 años, pues no se lo creerá la gente pero tenemos una acumulación de ceniza de más de 3 metros de altura. Esto es algo inaudito y eso sólo pasa aquí. Son sensaciones que hacen que tu vida merezca la pena".

Ya siendo estudiante en la Facultad de Letras de Málaga encontró en Jimena de la Frontera, en un abrigo rocoso llamado Laja Alta, representaciones pictóricas de barcos, las más antiguos del Mediterráneo, e incluso del mundo. Dice que cuando las descubrió casi llora. "Fue un impacto brutal ver aquello que era único en el mundo. Hallar algo que dejaron nuestros antepasados hace 4.500 años es imborrable".

Barroso visitará Jerez para hablar sobre este yacimiento de Málaga (el de Zafarraya), en el que se han encontrado fósiles de neandertales que han sido estudiados por un equipo internacional de un centenar de investigadores, ya que en su campo es uno de los yacimientos más importantes de Europa. Y es que Zafarraya fue descubierto por Barroso en el año 1981, "y en torno al cual se creó el paradigma de que los últimos neandertales de Eurasia fueron los que estaban en Zafarraya y se ha trabajado sobre este tema durante décadas. Algo que puede suscitar debate con respecto a otros yacimientos andaluces, también con presencia tardía de los neandertales", apunta.

Un yacimiento que no se excava desde 1994 y que se encuentra cerrado, aunque se sigue trabajando, investigando y publicando cosas. "Y ahí estamos trabajando sobre la extinción de los neandertales que son, digamos, un mundo que interesa mucho, el que más, a nivel de los fósiles humanos. Y es que en un momento determinado, hace 30.000 ó 40.000 años, ellos y nosotros entramos en contacto, los neandertales dejan de existir y nosotros nos hacemos los dueños del mundo. Un debate muy importante a nivel de evolución humana. ¿Por qué estamos nosotros y no ellos?". Un yacimiento que se ha planteado abrir pero para lo que "falla mucho" el apoyo institucional. Y eso que no se encuentran en Andalucía restos de neandertales desde este yacimiento de Zafarraya. "Es un hecho excepcional porque es muy difícil hallarlos. Y es que una vez que encuentras estos restos humanos el yacimiento entra a formar parte de un club exclusivo de yacimientos donde hay presencia de fósiles humanos y eso habla mucho de la evolución. Parece ser que Zafarraya no interesa a la Administración. Pero ese es su problema, el mío es investigar". Zafarraya, que ha dado ya la vuelta a muchas historias y a la Historia, está viviendo el sueño de los justos, "aunque lo importante es que se conserve", confiesa.

Barroso está inmerso también en el yacimiento de la cueva del Ángel de Lucena desde 1995, que tiene 500.000 años. Es de los más antiguo de Andalucía y de los mejores de Europa y Asia. El investigador cree que es posiblemente el primer lugar donde se usa el fuego durante toda la evolución de la humanidad, un lugar "espectacular". Allí espera encontrar el paleontólogo fósiles de homo erectus, muy anteriores a los neandertales. Un yacimiento del que en breve se publicará un artículo sobre genética en la revista 'Science', junto a la Universidad de Harvard y la de Autónoma de Barcelona, sobre genética de pueblos prehistóricos de la cueva del Ángel, su evolución desde hace 8.000 años. "La idea es ver a nivel médico desde hace 5.000 años, qué impacto tienen las enfermedades en estas poblaciones y posteriores. Y ahí estamos hablando también con centros de investigaciones del país", adelanta el estudioso.

Barroso subraya que estas Jornadas que se van a celebrar en Jerez "son muy importantes" y agradeció a los coordinadores, Marco Antonio Bernal y Antonio Santiago Pérez, su "magnífica labor". "En Andalucía tenemos un déficit en hacer estas cosas. Esta iniciativa dice mucho de la ciudad y será ejemplo para otras poblaciones. Porque hay vida más allá del cante y las cosas que caracterizan a Andalucía. La investigación y la prehistoria también forman parte de ese gran puzzle andaluz y nos hace ser mejores y que se nos considere mejores".