José de los Camarones, el modelo de Gucci más flamenco

Como uno de esos modelos que posan para las grandes marcas. Así se ha sentido por unos días el cantaor José de los Camarones tras posar para prestigiosa firma Gucci. El jerezano ha participado en el apartado de moda de la revista ICON, en concreto en su número de este mes de abril, donde posa junto al modelo George Steane.

"Hace un par de meses me llamaron de la revista, una chica encantadora, y me preguntaron si quería posar. Yo le dije que por mí encantado, y así fue", explica el siempre amigable José de los Camarones.

“Un día vinieron, una de las mujeres que venía me miró de arriba a abajo y me dijo, toma este traje, póntelo. No veas el ojo que tenía porque me quedó pintao”, relata el cantaor entre risas.

El traje era nada menos que una creación de Gucci, una prenda compuesta por chaqueta, pantalón y chaleco inspirada en los años 50, y cuyo valor, según se puede comprobar en la propia tienda online de la marca, ronda los cinco mil euros.

“Yo no sabía lo que costaba, eso lo he sabido después, lo que sé es que me quedaba pintao”, continúa el artista, que posó justamente en la calle Guitarra de la barrida el Calvario. “Había una luz muy buena y nos pusieron allí, el modelo que venía, que era un chaval muy educado, y yo”.

Tal fue su desparpajo como modelo que “hasta la gente que venía me dijeron sí había posado alguna vez, porque estaba perfecto”, recalca el cantaor.

La experiencia ha sido para José “extraordinaria”, pues según explica, “¿cuándo me voy yo a ver en otra con un traje de Gucci?”, reconoce. “La verdad es que me ha llamado mucha gente, porque al final eso es una marca internacional y que se ve por todo el mundo”.

El cantaor, al que también está afectando sobremanera esta situación de pandemia que nos afecta, se encuentra en estos momentos preparando, junto con la Compañía Jerez Puro que lidera María del Mar Moreno, la obra ‘Memoria viva’, que representará en el Teatro Villamarta el próximo 12 de mayo. “Ahí estamos con María del Mar, y bueno, a ver si poco a poco se empieza a aclarar esto y me van saliendo cosas. Ahora también estoy trabajando en un proyecto educativo junto a Pepe Gil que queremos sacar próximamente y que va a ser muy interesante”.