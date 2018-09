Josefa Parra hará hoy en el Consejo Regulador recuento de un tiempo

La escritora jerezana Josefa Parra presentará hoy, a las 20 horas, en el Consejo Regulador su obra 'Tierra albariza', donde estará acompañada por Carmen Saiz Neupaver. Una obra en la que hace "una especie de homenaje y recuento de la infancia, de los paisajes de viñas, bodegas y calles del centro histórico en los que mis hermanos y yo nos movimos, y un recuerdo a mi familia (sobre todo a mis abuelos), que vivieron apegados a ese mundo del vino".

Son 20 poemas, divididos en tres apartados: Misterios de la tierra, Misterios de la sombra, Misterios de la luz. "Quizá (o sin quizá) sea de todo lo que he escrito lo más cercano a mi experiencia real, por eso me da cierto pudor y por eso he tardado en atreverme a publicarlo. No he querido darlo a ninguna editorial (aunque tuvo tres 'novios'), sino que lo he publicado por mi cuenta, con Torrejoyanca, la editorial de autopublicación que dirige José Ramón García, que lo ha maquetado y que ha diseñado la cubierta". Era un modo de controlar el nacimiento de este libro, "que es más que ningún otro una especie de hijo literario", reconoce la escritora.

Y ha elegido para presentarlo el Consejo Regulador "porque me ha parecido que el lugar idóneo para presentarlo por primera vez era éste, y tengo la suerte de poder contar con la presencia de mi buena amiga y deslumbrante poeta Carmen Saiz Neupaver para que me amadrine", concluye la jerezana.