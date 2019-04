Brindis a propósito de Juan Bonilla

“Me temo que el que sale en ese libro de protagonista es bastante mejor que yo”. Vargas Llosa, Javier Marías, Andrés Trapiello, Arcadi Espada, Rosa Montero, Juan Manuel Bonet, Luis Antonio de Villena... y así hasta 39 autores, reúnen sus voces en el libro ‘La figura escurridiza. (A propósito de Juan Bonilla)’. Coordinado por Ricardo Álamo y editado por Libros Canto y Cuento, es un libro-homenaje al escritor jerezano Juan Bonilla.

Autor de la novela ‘Nadie conoce a nadie’ (llevada al cine en 1999); ‘Los príncipes nubios’, que obtuvo el Premio Biblioteca Breve; o ‘Prohibido entrar sin pantalones’, que se alzó con el I Premio Bienal Mario Vargas Llosa a la mejor novela publicada en español en los años 2012-2013, Juan Bonilla es además poeta (‘Cháchara’, ‘Poemas pequeñoburgueses’, etc.), articulista (‘25 años de éxitos’, ‘Biblioteca en llamas’, etc.), escritor de relatos ( ‘El que apaga la luz’, ‘Una manada de ñus’, etc.) y traductor.

“Se han editado tan sólo 100 ejemplares en los que los autores relatan anécdotas sucedidas con Bonilla o hacen comentarios sobre obras del jerezano que les hayan llamado la atención especialmente, pero sobre todo son semblanzas sobre el escritor. Es un libro de amistad, homenaje y cariño”, cuenta el editor, José Mateos, que asegura que es un “honor haber editado esta obra, en la que también le dedico unas palabras a Bonilla, junto a quien empecé mi carrera literaria”. También participan en él los jerezanos Fernando Taboada y Manuel Romero Bejarano.

“¿Qué voy a decir, qué se dice ante un regalo así? Fue Ricardo Álamo el que decidió montarlo, pidió colaboraciones o perfiles o recuerdos a gente amiga de varias edades mías, desde la adolescencia a ayer mismo. Y ya ves el resultado qué bonito lo ha dejado José Mateos. Dan como ganas de morirse para que el libro tenga justificación, ¿no? Pero todavía estoy enmudecido por el resultado”, dice Bonilla.

Bonilla reconoce que no recordaba “haberle contado a Javier Marías mi novela sobre Maiakovski en la puerta de la estación de Sants. No recordaba haberle enviado un dibujo de cómo quería que fuera la cubierta de ‘Nadie conoce a nadie’ a Carmen Aranguren, que con los años se convertiría en importante galerista. Me ha encantado encontrármela en el libro”.

“Sí recordaba las risas de las mañanas de lunes a jueves en Diario de Jerez haciendo ‘Citas’ con José Mateos, y volver alguna madrugada de fiesta con Taboada haciendo poses paulistas. No recordaba -lo cuenta el editor David González Romero, en la época de redactor de Radio América- que mis compañeros de equipo de fútbol me consideraran un chupón individualista -eso me ha ruborizado. Prefiero quedarme con la opinión que ofrece Juan Carlos Parra, lateral formidable y hermano de Josefa Parra, cuyo texto también me ha ruborizado”.

Pero lo que más le gusta a Juan Bonilla de este libro es que sea “una edición tan bonita y tan confidencial, tan íntima, tan elegante”.