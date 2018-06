La Junta asegura que el legado de Medina Sidonia seguirá en Sanlúcar

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer que no existe "ninguna preocupación" en cuanto al legado de Medina Sidonia porque cuenta con la "máxima" protección al estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "con lo cual no se puede dividir ni separar". Vázquez se pronunció así a preguntas de los periodistas sobre la sentencia de la Audiencia de Cádiz conocida ayer. El fallo ha dado la razón a los hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, frente a Liliane Dalhmann, con quien la duquesa se casó poco antes de morir, y a la Fundación Casa Medina Sidonia, al otorgarles más derechos sobre los bienes que forman parte de la herencia. El consejero aseguró que el legado de Medina Sidonia "seguirá siendo BIC y estando en Sanlúcar ", tras apuntar que la declaración vinculaba "no solo al legado, sino también al palacio y a sus obras pictóricas".