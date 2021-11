Kina Méndez estrena en las redes sociales el single ‘Rey de Jerusalén’

La llegada de la Navidad ha servido de motivación a la jerezana Kina Méndez, que regresa de esta manera a la primera fila del panorama flamenco con un nuevo reto. Se trata del single de un villancico titulado ‘Rey de Jerusalén’ y que pretende ser avanzadilla de su futuro proyecto discográfico.

El trabajo, que se puede escuchar en la plataforma You Tube, ha sido grabado en los Estudios 31 de Manuel Hidalgo y ha sido masterizado por Mario G. Alberni.

El tema, cuya letra y música es obra de la propia artista, cuenta además con la guitarra de Manuel Romero, el violín de Bernardo Parrilla y la percusión de Ané Carrasco.

“Es un villancico que hicimos hace unos diez años con La Chati y La Paqui para un espectáculo, pero que luego se quedó ahí y no lo había vuelto a cantar porque luego yo me fui a Estados Unidos. Ahora me ha hecho ilusión recuperarlo y creo que ha quedado muy bien”, asegura la jerezana.

Aunque de momento será el único que grabe, la intención de Kina Méndez es “meterme en el estudio para hacer varios temas más y completar un disco entero de villancicos, pero entiendo que será para el próximo año”.

La cantaora retoma así su carrera profesional, una carrera que en los próximos meses tendrá varios puntos de inflexión, el primero con la presentación de un espectáculo navideño en San Sebastián de los Reyes el próximo 27 de noviembre y posteriormente en Jerez, en concreto en la Guarida del Ángel, el día 4 de diciembre.