“El confinamiento ha sido duro, pero también nos ha servido para ser más creativos”

Después de varios meses de obligado parón, Maloko Soto regresa mañana a los escenarios. Lo hará en el marco incomparable del Hotel Casa Palacio María Luisa y acompañado de “toda mi gente”, explica. “Es un honor cantar en un espacio como éste, porque además son gente que nos tienen cariño, y así da gusto subirse al escenario”.

Atrás queda un confinamiento “que ha sido muy duro para nosotros, porque estamos acostumbrados a ir de aquí para allá”, reconoce, un confinamiento en el que “hemos pasado miedo, porque tú sabes que los flamencos somos muy miedosos con todo”, y que sobre todo ha privado a muchos artistas “de una época del año bastante buena para nosotros, porque en primavera hay mucho trabajo en ferias, El Rocío y también en fiestas privadas”.

Pero no todo ha sido negativo en esta pandemia, pues en palabras de Maloko “todo este tiempo nos ha servido también para dar una vuelta de tuerca a nuestras cosas, para componer más, en fin, para seguir creando que es lo que a nosotros nos gusta”.

Prueba de ello ha sido ‘Se va la niña’, el single que estrenará la próxima semana, concretamente el día 23, y con el que el jerezano abrirá su particular temporada estival. “Es un tema que hice con los niños hace muchos años, pero ahora entre Ané Carrasco y yo le hemos varios cambios en el estudio y creo que ha quedado muy bien. Es muy fresco y acorde con la línea que llevamos, por eso creo que el vídeo que hemos grabado va a gustar mucho”, puntualiza el primogénito de El Bo.

Con él y con la actuación de mañana viernes, Maloko abrirá su particular despliegue artístico en este verano, un periplo que “no esperaba que fuese tan activo, sinceramente. La verdad es que pensaba que hasta agosto no íbamos a tener nada, pero que va, me doy por satisfecho porque tenemos ya bastante cositas cerradas”.

Para este regreso oficial, “porque el otro día hice una pincelada en Sanlúcar con Ané y Rafael Sordera por amistad con mi amigo Salaero”, Maloko Soto ha preparado “mi repertorio habitual, haremos temas clásicos y otros de mi último disco, acompañado de la Carrasco Family, que para mí son imprescindibles”.

Además, la velada, estructurada como cena-espectáculo, contará con un invitado de excepción, el Tate Diego Carrasco, “que hará conmigo algunos temas durante el concierto”, recalca Maloko.