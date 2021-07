Manu Sánchez inaugurará este miércoles el ciclo 'Tío Pepe Comedy'

Manu Sánchez inaugurará este miércoles, 28 de julio, a las 23,15 horas, “el club de la comedia jerezano”, Tío Pepe Comedy, con su espectáculo 'En Directo', donde se presentará al público sin máscara ni personaje, realizando todo un repaso a la actualidad a través del humor, la sátira y la crítica social, reviviendo también algunos de sus monólogos más aplaudidos de su dilatada carrera. Sorprenderá a cuantos se acerquen hasta las Bodegas de Tío Pepe para ver a un Manu Sánchez que “estará acompañado sobre el escenario del Patio de la Tonelería pr 4 lanzadores de cuchillos, 6 bailarinas llegadas directamente de Las Vegas, 2 elefantes y un número final de Manu Sánchez embadurnado de aceite, bailando Capoeira”. La organización adelanta que, en el caso de que alguno de los anteriores elementos falle, el artista interpretará un monólogo donde recorrerá con su ingenio característico la mayor parte de los temas que nos regala la actualidad.

Natural de Dos Hermanas (Sevilla), Manu Sánchez, es uno de los monologuistas, actores y presentadores andaluces más reconocidos en toda España. Tras estudiar Periodismo, inició su carrera humorística de la mano de Canal Sur, cadena donde apareció por primera vez en el programa 'Hagamos el humor' en 2005. Un año más tarde, se ponía por primera vez en la faceta de presentador y fue el conductor de 'De la mano de Manu', en el que había monólogos, entrevistas a personajes famosos o ficticias, reportajes… Tras ello, ha dirigido y presentado otros formatos como 'Colga2', 'Andaluces, somos más y mejores', 'La semana más larga', 'Satán y Eva' o 'Vuelta y vuelta'. También ha trabajado para 'Zapeando', de La Sexta, o en 'El último mono', y para 'All you need is love… o no' de Telecinco. En 2013 se lanzó al teatro y llevó por los escenarios españoles las obras 'El Rey Solo' y 'El Último Santo'. En el mundo radiofónico también ha colaborado con programas como 'Anda Ya' o 'La Ventana'.

El día 6 de agosto será la segunda oportunidad para disfrutar, en el Patio de la Tonelería, de una nueva sesión de Tío Pepe Comedy, en esta ocasión, con José Campoy, quién presentará junto a José Boto la comedia ‘Memoria Histérica’.

El complejo histórico de González Byass, en el corazón de Jerez, compuesto por calles empedradas, patios de ensueño y frondosos jardines, será también terraza veraniega donde maridar cada noche estas actuaciones humorísticas con la mejor gastronomía jerezana y andaluza. Con la presencia en sus instalaciones de tres restaurantes instalados por A Mar, Boutade y El cuartel del mar de Azotea Grupo, podrán degustarse diversas propuestas culinarias a la vez que disfrutamos del mejor humor andaluz. El valor añadido de sus platos se encontrará presentado con el perfecto maridaje de los vinos de González Byass.