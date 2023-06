El jerezano Manuel Delprieto publica 'Los crímenes de Adviento', que opta a los Premios Literarios Amazon de 2023

El escritor jerezano Manuel Delprieto ha publicado 'Los crímenes de Adviento', su segunda novela negra, en este caso, un thriller policíaco que está concursando en los Premios Literarios Amazon de 2023, a la venta en Amazon en digital y papel. "Es una novela que habla de la soledad y de la desesperación de un hombre damnificado por la gestión del gobierno. Estoy el número 1 en mi categoría, y la verdad es que el thriller está funcionando muy bien", cuenta emocionado el autor.

Sobre la obra

Madrid. 1 de diciembre de 2023. En una plaza céntrica aparece un tipo vestido de cirujano empujando una carretilla desvencijada donde porta un cuerpo sin vida. El cadáver no solo está vestido de manera extraña, sino que tiene pintado un calendario de adviento en el pecho con instrucciones. A pocos metros de allí, dentro de un mirador a 90 metros de altura, el teniente coronel Rafael Miranda arruga entre sus dedos la carta que a modo de citación lo ha llevado hasta allí para presenciar el macabro crimen. Cuando la Guardia Civil llega al lugar, el detenido les amenaza con que una cuenta atrás acaba de dar comienzo y que tienen 24 días para averiguar su venganza, o de lo contrario, ocurrirá una masacre en plena Capital.¿Podrá Julia Verbeke y su equipo hacer frente a la amenaza? ¿Podrán parar la masacre que se avecina?

La anterior obra de Delprieto, 'Los crímenes del mar de Madrid', "sigue funcionando muy bien y se mantiene en número 1 en su categoría. Mi nuevo libro es una saga que continúa, de novela negra, género por el que me he decantado porque he encontrado mi hueco ahí".

El Premio Amazon se fallará en agosto, una decisión que no queda sólo en manos del jurado, sino también en sus lectores.