El joven chipionero Manuel Cerpa, ganador del II Concurso de guitarra Javier Molina

El joven guitarrista de Chipiona Manuel Cerpa ha obtenido el primer premio en la edición del Concurso de Guitarra Javier Molina, enmarcado dentro del II Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez y cuya final se desarrolló en la noche del pasado jueves en la Peña Flamenca Buena Gente.

En una final muy competida, y a la que el público respondió llenando la Nave del Aceite, sede de la entidad flamenca, el jurado, compuesto por Paco Cepero, José Quevedo ‘Bolita, Manuel Valencia y Santiago Lara, decidió de madrugada el ganador de esta segunda edición, todo bajo la supervisión de Juan Carlos Sosa, secretario.

Manuel Cerpa, de sólo 16 años, convenció a todos por su capacidad interpretativa y creativa. El joven chipionero tocó por mineras y soleá, dos composiciones propias, y completó su participación acompañando el cante de Manuel de la Fragua, cantaor oficial del concurso, por malagueñas y bulerías. El ganador se embolsará la cuantía de 1.200 euros en metálico y una guitarra de artesanía del luthier Javier Mejías Gómez, valorada en 4.000 euros. Los tres accésits para los finalistas, valorados en 300 euros, serán para Antonio García, Antonio González y José Zarco.

Además, de forma extraordinaria, el jurado del concurso ha decidido otorgar una mención especial al Mejor toque por bulerías, destacando su sentido rítmico y carácter flamenco a Antonio García Fernández, que obtendrá como obsequio un lote de productos Knobloch.

Manuel Cerpa González reconocía, estar “alucinando. Cuando me ha llamado Nicolás no sabía qué hacer. Yo salí contento, el público también me aplaudió mucho pero soy muy exigente conmigo mismo y la verdad, no me lo esperaba. Estoy muy muy feliz”. “Esto va a ser un paso más en mi carrera, porque ganar en Jerez es muy importante. Quiero agradecer todo el apoyo que tuve en la final, con la gente de las peñas de Chipiona y Sanlúcar, mis amigos, y se lo dedico a mi familia, en especial a mis padres, que siempre están ahí apoyándome y a mi maestro, Manuel Lozano ‘El Carbonero’”, ha añadido.

La entrega de premios se celebrará este sábado en los Claustros de Santo Domingo durante el transcurso del concierto que realizará el guitarrista jerezano Manuel Valencia. En esta cita, Manuel Cerpa interpretará un toque en solitario.