Manuel Liñán e Isamay Benavente, protagonistas de 'Un país en danza'

Para Najarro, bailarín y coreógrafo, 'Un país en danza' es “la consolidación de un proyecto personal con el que he pretendido dar visibilidad en la televisión pública a la danza de nuestro país”. “No se puede amar lo que no se conoce -explica- por eso este espacio es una gran oportunidad para dar a conocer a los mejores intérpretes, coreógrafos y creadores de la danza española en todos sus estilos”.

Iratxe Ansa e Igor Bacovich, protagonistas del segundo programa de ‘Un país en danza’

Iratxe Ansa e Igor Bacovich son dos de los mejores bailarines de danza contemporánea del mundo. Tras cosechar éxitos en diferentes compañías fuera de nuestro país, han regresado a España para fundar Metamorphosis Dance, una compañía que ha apostado por crear coreografías innovadoras y nuevas propuestas artísticas con una proyección internacional.

Igor Bacovich comenzó a bailar muy tarde. “Estudiar en la Escuela de Rotterdam me dio la vida y la oportunidad de comenzar a bailar de manera profesional, aunque la parte de creación llegó mucho más tarde cuando encontré a Iratxe”. Más adelante llegarían sus 8 años de trabajo en el ámbito social con drogodependientes, en los que decidió apartarse de la danza, una época que describe como muy intensa pero que le permitió volver a enamorarse de la danza, “todos esos años de trabajo social aportaron mucho a mi persona, tenía otra vez mucho que decir”.

Por su parte Iratxe Ansa, Premio Nacional de Danza, cuenta que “de pequeña quería ser bailarina, y me dijeron que tenía talento. Me visualizaba entre bailarines, músicos, técnicos... en esa posible vida de artista, a pesar de que mis aitás no venían del mundo del arte. Después mi camino de nómada, de viajar, de trabajar en diferentes lugares…todo ese aprendizaje se impregna dentro de tu ser y me hace ser quien soy hoy en día”. Pareja en la vida y en los escenarios, Iratxe explica que “Igor y yo nos entendemos muy bien, hay una intensidad, una complicidad, un juego… puede hacer cosas que no están marcadas, improvisa mucho”.

En este segundo programa de la temporada se hablará también del trabajo de Harlequin Floors, una multinacional inglesa con delegación en España especialista en la fabricación de suelos y tapices para danza. José Antonio Eguren nos muestra algunos secretos de este oficio no muy conocido, pero sí trascendental para la preparación y exhibición de espectáculos de danza.