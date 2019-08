Han pasado más de ocho meses desde que María Bermúdez recibió la noticia de que iba a ser protagonista de uno de los espectáculos de la LII Fiesta de la Bulería y todavía “sigo en una nube, no he sido capaz de asimilarlo”, asegura, consciente de lo que se le viene encima.

Desde entonces, han sido muchas horas de trabajo y dedicación para poner en escena ‘Jerez con California’, que esta noche (22 horas) llega a la Alameda Vieja y que para María Bermúdez “es un colofón”.

A principios de los noventa, una jovencita californiana, con poco aspecto de guiri, aterrizaba en Jerez dispuesta a “entender de dónde venía todo. No quería aprender la técnica o la estética del flamenco, quería llegar al fondo por eso decidí hacer del baile mi profesión”.

Reconoce que aquella experiencia “resultó complicada”, principalmente “porque cuando llegué a Jerez en los noventa, apenas había extranjeros. Pero a mí me motivaba que me dijeran ‘mira cómo baila la mejicana’, porque americana no les cuadraba por aquello de que yo soy morena”, recuerda entre risas.

“El pueblo de Jerez es hospitalario, pero al quedarme aquí a trabajar y a aprender, no fue fácil, tuve que ir poco a poco”. Quizás por aquella humildad, “porque nunca me gustó ser ‘arremetía’”, logró hacerse un hueco entre los flamencos de Jerez. “Fui a trabajar a algunos sitios”, aunque “me decían ‘tú no digas nunca que eres mejicana, tú eres de nosotros…’. Menos mal que la pinta me acompañaba”.

Treinta años después, María Bermúdez admite que aquel submundo en torno al flamenco “ha cambiado, ahora todo está más abierto para el extranjero”; si bien, siempre ha querido buscar un porqué a todo. “Yo era la guiri, y entiendo que cuando antes que yo estaba una prima, una sobrina u otro familiar, pero no sólo en Jerez, también pasaba en Sevilla, porque en muchos tablaos, para poder trabajar y que te abrieran las puertas, tenías que decir que eras de aquí”.

Para Bermúdez, Jerez ha sido siempre un emblema, un estandarte que levantar en cada uno de sus espectáculos de ahí que durante décadas ha exportado el flamenco de esta tierra hasta California, donde en ciudades San Diego, Santa Barbara, San Francisco o Los Ángeles ha sonado el soniquete jerezano.

Dentro de su concepto artístico ha defendido siempre al festero, a esa figura de cantaor de Jerez, “que a mí me gusta llamar juncal”. Por eso, en estos días de preparativos previos a la Bulería, “me he acordado mucho de El Mono y Fernando de la Morena, que vinieron mucho conmigo”.

“Recuerdo que cuando José (El Mono) fue por primera vez a California la gente se soprendió, sobre todo porque allí se tiene un concepto de que los bailes los hacen sólo los jóvenes. Entonces, cuando lo vieron haciendo un baile tan suyo, les impresionó”.

Aquellas Fiestas de la Bulerías de los años noventa se guardan en la memoria reciente de María Bermúdez, y no oculta que fueron y son “un elemento inspirador”. “Para mí la imagen de la Fiesta de la Bulería está siempre ligada a la Plaza de toros, porque fue lo que conocí cuando llegué por primera vez a Jerez. Recuerdo que cuando estuve aquí venía siempre, y si me cogía trabajando o estudiando en Sevilla, cogía el autobús y me venía, aunque por la mañana tuviera que esperar al primer autobús casi dormida en la estación”.

De todo aquello “tengo la imagen de Camarón de la Isla en la Fiesta de la Bulería, pero también de aquellas noches interminables con El Torta, El Capullo…en las que parecían que estaban poseídos. Aquello me impactó, esa forma de decir el cante que está impregnada en esta tierra, donde hay una energía especial”.

Por todo eso, cuando le propusieron estar en el programa este año, “lo pensé mucho. Dije, ¿hago un espectáculo teatral lleno de California o me rodeo de gente que me ha tocado la fibra a lo largo de los años? Y he optado por lo segundo. He querido, de alguna forma, que también se refleje lo que ha sido la Fiesta de la Bulería de toda la vida. Hay una combinación de todo y creo que se ha conseguido”.

‘Jerez con California’ cuenta con un elenco variado y donde existen lazos de conexión con la vida y trayectoria de María Bermúdez. Así, además de ella, al cante estarán Remedios Amaya, Esperanza Fernández, Vicente Soto Sordera, Enrique ‘El Zambo’, Antonio Malena, Luis Moneo, Ana de los Reyes, Coral de los Reyes y Miguel Rosendo, a las guitarras, Manuel Parrilla, Juan Diego Mateos y Jesús Álvarez, a palmas JuanGrande y Luis Cantarote y al violín Bernardo Parrilla. Además, se cuenta con las colaboraciones especiales de Rosario Montoya “La Farruca”, al baile, Antonio Rey, al toque, y la pequeña Rocío Carrasco.

Junto a ellos, la representación californiana a través de ‘Las flamenquitas de Santa Bárbara’, que la componen “cinco generaciones de mujeres, desde Lourdes, la mayor, hasta la más jovencita, que tiene 10 años”.

“Con Lourdes me pasó algo curioso, porque es una mujer que había estado en España bailando desde los años 70 en tablaos de Madrid. Estaba a punto de retirarse pero cuando se lo propuse me dijo que para ella era un sueño”, relata.

Cuando se le pregunta por el mensaje que le gustaría que captaran los espectadores, la bailaora lo tiene claro: “Sobre todo que vean que la gente de fuera se ha integrado y se ha entregado para acercarse a la raíz. He tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida para dedicarme al flamenco, pero aquí estoy, todo eso me gustaría que se captarse, han sido muchos sacrificios”.

Para ella, “el público de Jerez ha evolucionado mucho, no ha perdido el gusto en el buen flamenco, pero ahora es mucho más abierto. A mí me gustaría que no se distinguieran tanto las barreras entre lo que es puro, tradicional, lo que ha evolucionado o lo que no. El flamenco tiene una grandeza tan amplia de que ya está armonizando todas las culturas, y se está demostrando”.

“Lo que más me gusta es que esta ciudad todavía conserva su sello, en las casas flamencas se demanda y se inculca que se aprenda lo tradicional y eso lo hace diferente al resto. Siempre digo que es como el blues del delta del Mississippi, que de eso entiendo. Allí hay una parte que dice ‘Esto es lo que cantamos, esto es puro, y esto somos nosotros’, pero hay otra, los que vuelan, se llevan eso y lo expanden por todo el mundo, lo mismo ocurre con el flamenco. Mientras se respete y se conozca la raíz...”.

¿Y qué ocurre en California? “En California hay mucha afición al flamenco y puedo asegurar que hay aficionados que te dicen el olé a tiempo, por no hablar de los que conocen a la perfección el cante, el toque y el baile”.

Bermúdez defiende que el propio artista “que antes iban con una grandeza y exigían”, han comprobado la evolución del flamenco al otro lado del Atlántico “y hoy día puedes encontrar guitarristas o bailaores extranjeros que tocan y bailan muy bien. Incluso llegado el momento te dicen ‘hazme los cantes de Utrera, los de Jerez o los de Lebrija”.

“Creo que el cariño que se pone al flamenco de la gente de fuera es increíble. A lo mejor nunca vamos a llegar a cierto nivel, pero todo el mundo tenemos sangre en las venas y el corazón palpita como en todos sitios. Hemos saltado el estereotipo”, añade la artista.

Su próximo objetivo será “crear la Fiesta de la Bulería en California. Es un sueño que tengo para el año que viene, y quiero hacerlo por la puerta grande, en un gran recinto y con artistas de primer nivel”.