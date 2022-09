Poesía pintada

María Plata es una joven artista jerezana con una escueta, pero determinante, andadura en la plástica de esta ciudad. Tuve la oportunidad de ver su obra en alguna colectiva y sus maneras me dejaron absolutamente convencido de que se trataba de una artista con registros muy a tener en cuenta. En primer lugar, poseía un lenguaje fresco, del momento, no se suscribía a los parámetros habituales de la representación ni se dejaba llevar por las meras circunstancias habituales de una ilustración con pocas perspectivas y escasas argumentaciones. Me llamó la atención su patrimonio iconográfico lleno de esquemas bien controlados en una amalgama pictórica densa pero muy bien estructurada. Sabía relatar un discurso acertadamente confeccionado y, además, todo lo realizaba con una dicción fresca, de ahora, con los elementos formales planteados como si fueran las palabras exactas que los más jóvenes utilizan. Se trataba de una pintura que rezumaba juventud y abiertas perspectivas. Más tarde la incluí en algunos de los proyectos en los que andaba metido y fue protagonista de una espléndida exposición en la sala del DIARIO, donde se tuvo la oportunidad de contemplar el intenso trabajo de la artista sobre un soporte distinto, espectacular, jocoso y con una apasionante capacidad descriptiva: las tablas de los skates.

Ahora expone en el Espacio Abierto de la calle Alvar López. También esta comparecencia se nos presenta con una historia entrañable detrás. Vayamos por partes. Lucía Franco, responsable de la galería jerezana, es, al mismo tiempo, la directora de una editorial, Prima Luce Natus, que ya había sacado a la luz siete publicaciones. El octavo se debía a la bella pluma poética de la, también, joven jerezana Cristina Agabo García, una doctora en Biotecnología e Ingeniería Química que es poeta desde siempre. Su publicación, “Los versos de Gaia”, nos introduce en ese germen iniciático que es la madre tierra – Gaia es tierra en griego – desde donde parte la existencia para conseguir un estado total. María Plata, por su parte, que tiene una perrita con el nombre de Gaia, se inmiscuye felizmente en la poesía de Cristina y ambas configuran una realidad artística absoluta, completa, total. María Plata ilustra ilustra el poemario introduciéndose en esa apasionante realidad vital que plantea los versos de la escritora.

La exposición nos muestra las obras de una pintora que para la ocasión se ha desprendido de esa fórmula descriptiva con elementos de suprema densidad plástica para recurrir a unos esquemas llenos de una mayor esencialidad donde la línea argumental suscribe tenues y básicos planteamientos formales. María Plata se introduce en la poética de Cristina Agabo, desentraña la realidad de los versos y plantea una composición abierta donde todo queda suscrito a una sucinta grafía que, no obstante, se llena de registros interpretativos.

En las obras de María Plata se incide, sin reservas, en lo meramente ilustrativo; la artista deja a un lado los esquemas que desvirtúan el relato, huye de lo que no atrapa ni sirve para descubrir la verdad de lo que la poesía encierra. Sus obras son visualmente atractivas, de fácil lectura pero que, no obstante, encierran episodios felices que entroncan con ese lúcido relato poético protagonizado por Gaia. La ilustración de María Plata es abierta, no se queda en un solo episodio formal sino que conjuga muchas líneas de actuación. Los versos suscitan un argumentario plástico sin restricciones, un desarrollo conceptual muy bien posicionado que redunda en los felices planteamientos que participan los poemas. La joven artista sabe desentrañar el concepto y, en una misma posición descriptiva, encierra varios asuntos de los que se ofrecen en los variados aspectos narrativos del propio relato poético.

Muy interesantes me parecen algunas ilustraciones en las que la artista describe un universo inventado, unos personajes que protagonizan una realidad paralela pero que asumen la mediatez de lo que se vive realmente. Son pequeñas escenas que nos retrotraen a las esplendideces de aquel mundo apasionante descrito por la gran Remedios Varo y que María Plata describe con un lenguaje de mínimos que abren perspectivas de máximos.

Se inaugura la temporada expositiva de Espacio Abierto con dos de los objetivos que animan la realidad de este establecimiento cultural: la programación de exposiciones abiertas a la amplia realidad del arte actual y la presentación de publicaciones salidas de la editorial. Este primer paso de la presente temporada aglutina y conjuga las dos realidades.

De nuevo la obra de María Plata se nos aparece convincente de principio a fin. Es una bocanada de frescura en un universo artístico demasiado encorsetado. Su obra abre esas perspectivas ilusionantes que hacen perfilar un horizonte lleno de sentido.