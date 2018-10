María Terremoto llevará hoy al Teatro Villamarta su disco 'La huella de mi sentío'

"Quiero reivindicar que los Terremotos no se han ido, seguimos ahí", asegura María Terremoto a la hora de hablar de su primer disco 'La huella de mi sentío'. Un trabajo que presentará hoy sábado en el Teatro Villamarta, acompañada por un buen número de artistas invitados. Y es que la herencia familiar sigue estando muy presente en su incipiente carrera artística. En este primer compacto, grabado en Sevilla y mezclado en Madrid, pretende seguir la línea que se marcó al lanzarse al ruedo del profesionalismo en el mundo del flamenco. Esa línea no es otra que "lo que he escuchado en mi casa desde que era una niña, lo que sé". Un conocimiento que tiene como referencias emblemáticas a su padre y a su abuelo. "Si hago las cosas de mi abuelo y mi padre es de forma natural. Es algo que llevo tan dentro de mí y su cante me sale solo", añade.

Sobre el escenario del Teatro Villamarta sonará el cante ortodoxo de María Terremoto. Bulerías por soleá, alegrías, malagueñas, fandangos, trilla, seguiriyas. Para ello contará con un elenco formado por la guitarra de Nono Jero, la percusión de Ané Carrasco, las palmas de Manuel Valencia y Manuel Cantarote y los coros de Los Mellis. A ellos se suman una serie de artistas invitados como Esperanza Fernández, Pedro Ricardo Miño, Pedro El Granaíno, José Valencia, Antonio Reyes y José Carpio 'Mijita'.