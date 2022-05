La soprano jerezana Máriam Guerra debuta en el Palau de la Música Catalana

La soprano Máriam Guerra debutará el próximo 18 de junio en el Palau de la Música Catalana. Lo hará con 'La flauta mágica' en el papel de La reina de la noche, cuyos ensayos comenzarán el 11 de junio.

Con la Orquestra NovAria Filharmonia, dirección musical de Adolf Gassol, escénica de Jaume Villanueva y dirección de coro de Marta Finestres, "el entorno es precioso porque el Palau es precioso. Un lugar importante. Estoy muy contenta. Cundo me ofrecieron fecha, la verdad es que no me lo pensé mucho", asegura Guerra. La soprano apunta que este papel, "me viene como anillo al dedo. Me siento muy cómoda con la Reina y con todos los papeles de coloratura en realidad. Es un papel que ya debuté en el Auditorio Nacional de Madrid y en salas de concierto. Lo he cantado mucho también en el extranjero".

'La flauta mágica' (Die Zauberflöte) es una ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto alemán de Emanuel Schikaneder hecha en formato de Singspiel, una forma popular que incluye tanto diálogos como canto lírico. Se estrenó el 30 de septiembre de 1791 en el teatro de Schikaneder (Viena), solo dos meses antes de la muerte prematura del compositor.

Un año, 2022, bastante "interesante" para la cantante jerezana que, además de este debut, le están llegando numerosas ofertas. Como la propuesta de octubre en Palma de Mallorca, donde cantará Carmina Burana. También está estudiando Lucía de Lammermoor, que llevará a Italia. "Una ópera que me hace muchísima ilusión porque es la reina de las óperas para las sopranos de mi cuerda. Es todo un reto y es que a mí me encantan los retos. Es un top", añade.

Además, llegará el esperado estreno en su tierra, en el Teatro Villamarta, junto al Coro, con Carmina Burana. "Es un sueño que se hace realidad. Cuando empecé a cantar, mi meta no era cantar en la Scala de Milán, sino en el Villamarta".

Queda pendiente debutar en Berna con 'La flauta mágica', que se ha pospuesto en dos ocasiones por el Covid, aunque parece que podría ser en noviembre.

Afincada en Arcos, aunque viaja a menudo a Madrid, Barcelona e Italia para trabajar con sus maestros, Máriam Guerra asegura que han sido (y son) tiempos difíciles para la cultura, "de la que se han olvidado con el tema de la pandemia. Los artistas lo hemos pasado muy mal. Dos años totalmente parados. Y es algo que ha hecho mucho daño. Así que me siento muy afortunada y agradecida por los proyectos que me van saliendo".