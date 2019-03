“Me siento muy dichosa de cantar el ‘Miserere’; nadie se lo puede perder”

Como a la Meca, el 'Miserere' hay que verlo “al menos, una vez en la vida”. La iglesia de Santiago ofrecerá este viernes, 29 de marzo, a las 21 horas, la cuarta edición de la obra ‘Miserere’, que en 1840 encargara el entonces Cabildo Catedral de Jerez a Hilarión Eslava.

Esta obra sacra basada en el Salmo 50 de las Sagradas Escrituras estará protagonizada este año por el Coro del Teatro Villamarta y una Ensemble de músicos profesionales y alumnos de conservatorios superiores, acompañados por la soprano jerezana invitada Máriam Guerra. “Para mí es un placer cantar esta obra, que me pone el vello de punta. Es una gozada. Una grandísima oportunidad y me hace mucha ilusión porque es una obra que se escribió para Jerez y que me hayan pedido que yo la cante, pues me siento superdichosa. Y además, acompañada de mi familia lírica, que es el Coro del Villamarta, pues es un gustazo porque yo nací allí. Es una ilusión por todos lados”.

La artista comenzó a estudiar la obra con su maestro, Manuel Bruguera, que fue repertorista de Montserrat Caballé durante 24 años en Madrid y aquí lo ha seguido preparando con José Ramón Hernández, director del Coro del Villamarta junto a Ana Belén Ortega. “Está muy preparado y estudiado y por eso la gente tiene que venir a verlo porque la verdad es que nos lo hemos currado bastante”, asegura Guerra, quien apunta que el ‘Miserere’ es un título “para todas las edades porque entra fácil en el oído y es muy armónico, muy lírico”.

Para el presidente del Coro del Villamarta, José Ramón López, “el marco en el que se va a desarrollar el concierto es muy bonito. Será una noche interesante que nadie se debe perder”. López destaca que esta obra “forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y hay que apoyar esta iniciativa. Se hizo para Jerez y para los jerezanos y hay que escucharla al menos una vez en la vida”.

El programa lo abrirá la marcha procesional ‘Desamparo’, le seguirá un motete a seis voces a coro y órgano y cuerda del mismo Hilarión Eslava y continuará el ‘Miserere’ en sí.

Hay que destacar que el ‘Miserere’ fue durante años interpretado por la ya extinguida Orquesta sinfónica y Orfeón Jerezano bajo la dirección del maestro Joaquín Villatoro y en posteriores años por la Coral Filarmonía y la Coral Polifónica de Capuchinos dirigidas por sus respectivos directores José Orellana y Emilio Salado, además de por el propio Coro del Teatro el año 2012 en la Iglesia Parroquial de San Miguel, 2017 en la Iglesia Parroquial de San Mateo, 2018 en la Iglesia Conventual de San Francisco de Jerez y de San Francisco de Cádiz.

Las entradas para el concierto están a la venta en Malamúsica de la calle Medina, Abrines Música en la calle Larga, Tabanco La Reja en calle Mesones, en el kiosco del Villamarta y en la propia iglesia el día del concierto. La cita cuenta con la colaboración de González Byass, Abrines Música, tabanco La Reja, el Ayuntamiento y la Diócesis.