Santiago pierde a otro de sus artistas más señeros

Después de 25 días luchando contra el coronavirus, Lorenzo Gálvez Valencia 'Ripoll' ha fallecido esta madrugada en el hospital de Jerez. El cantaor jerezano ingresó con Covid el pasado día 10 de febrero y desde entonces su estado de salud ha ido empeorando hasta que su corazón se apagó definitivamente a las once y media de la noche de este pasado martes. Sus restos recibirán este jueves a partir de las 9.30 de la mañana cristiana sepultura en el Tanatorio de la ciudad.

Con Lorenzo Gálvez Valencia 'Ripoll', de 69 años, se va otro pedazo del barrio de Santiago, un barrio que en las últimas décadas ha ido perdiendo gran parte de la flor y nata de una rica generación de artistas.

Como todos los de su época, Lorenzo creció y desarrolló su pasión por el cante, junto al también cantaor y hermano Fernando Gálvez (fallecido en 2019) en aquellas fiestas del barrio cuando la calle Nueva era un continuo fluir de bautizos, dichos y bodas gitanas.

En 1970, la IV Fiesta de la Bulería, celebrada en los Jardines del Bosque, le permitirá dar un salto cualitativo a nivel artístico pues la Cátedra de Flamencología de Jerez le concede, al alimón con Eduardo Méndez, hermano de La Paquera, la Copa Jerez, que en aquellas primeras ediciones se concedían en función de su actuación en dicho festival.

Al año siguiente, el cantaor obtendrá también la Copa Arco de Santiago, galardón que se concedía en la Fiesta de la Bulería “para cantes de fiesta, en general, y por bulerías al estilo de los viejos maestros del cante jerezano”, y que formaba parte de una nueva iniciativa de la Cátedra con la que pretendía rescatar y proteger los aires netamente jerezanos, tanto en el cante como en el baile. Años más tarde también obtendría en la localidad vecina de Chiclana el Premio Cante Grande.

A la par de aquel evento, Lorenzo había comenzado a ensayar con el grupo 'Los Faraones', dirigido por Antonio Gallardo, y donde coincidieron otros nombres ilustres de su generación como El Gómez de Jerez, Luis Paulera, al cante, y Diego Carrasco, Moraíto y su primo Manuel Moreno, y años más tarde, Pepe de Joaquina y El Carbonero.

El grupo se convirtió a partir de entonces en un habitual de muchos festivales, tablaos y salas de fiestas, ya no sólo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Con Los Faraones, Lorenzo Gálvez 'Ripoll' grabó dos discos, 'La misa flamenca' y 'Los Faraones', ambos realizados en Madrid en 1972. "Estuve con ellos hasta que me fui a la mili porque después me dediqué a cantar solo", recordaba.

Su carrera tuvo también experiencia en Madrid, donde se había asentado a principios de los setenta su hermano Fernando Gálvez. En la capital trabajó en algunos tablaos, pero estuvo poco tiempo porque como más de una vez reconoció, "a mí los tablaos no me gustaban y me vine pa Jerez".

Poco a poco Ripoll fue adquiriendo peso en solitario y la gitanería de su cante le hizo contar con el respaldo de Manuel Morao, que lo incorpora a sus espectáculos y le hace actuar en los Jueves Flamencos, e incluso cruzar el charco (Méjico), durante un tiempo arropando con su cante al bailaor Cristóbal Reyes.

Precisamente con Manuel Morao participó en espectáculos como 'Jerez por el mundo', que exhibió en la Fiesta de la Bulería de 1986; y 'Jerez Flamenco', puesto en escena en 1987 coincidiendo con el 20 aniversario de la citada Fiesta de la Bulería. No será la única participación en este evento, pues volverá, dentro de un cuadro, en 1988, en el año 2000, 2012 y 2015. Curiosamente, en esta última, un problema de salud estuvo a punto de privarle de participar, pero finalmente se repuso a tiempo y se subió a las tablas del Alcázar. También participará en 2002 y 2003 en los Viernes Flamencos y en diferentes peñas de la ciudad.

No obstante, su carrera artística estuvo marcada, como ocurre a otros muchos artistas de Jerez, por su escasa participación en las citas flamencas de la ciudad en los últimos años, algo que reivindicó en más de una ocasión con la claridad que le caracterizaba. De hecho, en los últimos años sólo tomó parte en cuatro recitales en peñas de la ciudad, uno en 2004, en Tío José de Paula acompañado por Fernando Moreno, otro en 2007, dentro del ciclo 'De peña en peña' del Festival de Jerez, también en Tío José de Paula acompañado por Domingo Rubichi, otro en este mismo enclave en el Otoño Flamenco de 2013, esta vez con Manuel Parrilla a la guitarra, y el último en 2015 en la Peña Flamenca Buena Gente, donde presentó su segundo disco, también con Rubichi.

Recientemente, durante varios años participó como miembro del jurado del Concurso Nacional de Cante por Saetas de la Peña Buena Gente, otro cante que dominaba y que en más de una ocasión reivindicó a las imágenes de la Hermandad del Prendimiento.

Fuera de Jerez actuó en 2014 en el ciclo Jueves Flamencos de Cádiz celebrado en el Baluarte de la Candelaría junto a Ezequiel Benítez y Jesús Méndez y acompañado por la guitarra de Manuel Valencia; y unos años antes lo haría en la Sala El Juglar de Madrid, de cuyo recital saldría su segundo disco.