Nuevas situaciones de un viejo mito

Espacio Abierto Jerez es una sala alternativa abierta en la ciudad para que la Cultura encuentre nuevos horizontes donde formular sus ilimitadas posiciones. Las hermanas Lucía y Marina Franco se han puesto al frente de una realidad que ofrece buenas sensaciones; un centro multiusos donde podrán acudir aquellos que tengan algo interesante que presentar - ellas dicen, con buen criterio, "un espacio donde tu ideas se puede hacer realidad " -. La sala de la calle Álvar López - la pequeñita que parte de la plaza Plateros hacia Eguilaz - es algo más que una galería de arte tradicional, también es una entidad distinta a una librería ni, mucho menos, es un bar donde tomar copas. Es un centro de encuentro donde cualquier situación comprometida con la Cultura disponga de su sitio para plantear sus circunstancias. La Cultura, en general y el Arte, en particular, están, ahora más que nunca, faltos de muchas cosas, sobre todo de medios de canalización; también hay pocas oportunidades para los autores jóvenes que crean expectativas. Los que empiezan, aquellos a los que las veleidades del arte y sus interesados gestores han dado impunemente la espalda o no han querido oír sus propuestas, aquellos que están al margen de los desarrollos y desenlaces canónicos y buscan horizontes de mayor riesgo y marginalidad pueden tener su sitio en una institución como esta que permita que todo estos puedan desarrollar sus extremos discursos. Por eso, es necesaria una sala alternativa que rompa ciertas barreras establecidas y faciliten las posibilidades que otros no conceden.

Espacio Abierto ha nacido con entusiasmo y mucho apasionamiento. Está dirigido por dos jóvenes preparadas que conocen las dificultades de la estructura cultural, que saben de las muchas complejidades de este Jerez, tantas veces madrastra y con excesivos resabios anclados en el tiempo. Con este proyecto demuestran su valentía y sus infinitas ganas; circunstancias estas que le permiten, ya, tener mucho camino transitado.

CHENCHO RÍOSESPACIO ABIERTOJerez

Su andadura expositiva ya está en marcha y ahora llega a la sala un autor diferente, que no es habitual en el paisaje artístico de la ciudad; sin embargo, demuestra que posee los argumentos específicos de la filosofía de la sala. De Chencho Ríos sólo conocíamos su vinculación literaria y nos hemos encontrado con una obra totalmente diferente, llena de magia y extremos de feliz existencia plástica. Observamos que su vocación literaria subyace en la obra presentada. Recrea un libro con la referencia clara y patente del mito de Ariadna. Un libro que, en las piezas colgadas, no está publicado sino estructurado desde una posición plástica distinta e impactante. Unas cajas de fruta invaden las paredes de la sala como si se tratara de una jugosa instalación. Las bases de dichas cajas contienen unos dibujos de filiación ingenuista pero llenos de sentido plástico. El mito toma conciencia artística pero, también, la realidad del artista, sus fantasmas, sus filias y sus fobias, su complejo universo de persona, de autor, de agente cultural; en definitiva, de hombre.

La lectura amplia y consciente de las obras, el universo del artista y la propia emoción de un sentido artístico diferente, mediante el manejo de soportes poco convencionales, comparten, asimismo, una idea muy de actualidad, el reciclaje, la reutilización de los elementos físicos, la preocupación por un mundo en descomposición al que se debe todo el apoyo posible.

Desde una principio, hace de esto ya varias décadas, hemos tenido la intención de acercarnos a los que empiezan en este difícil camino del Arte. Desde siempre hemos lanzado nuestra mano por si sirviera de apoyo. Ahora, lo hacemos con este Espacio Abierto al que queremos un horizonte de verdad, de seriedad y de compromiso con la Cultura. En eso estamos y, en este espacio periodístico dedicado a las Artes, siempre habrá un lugar para anunciar los buenos proyectos que un Espacio como éste pueda patrocinar.