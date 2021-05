El X Off de La Guarida del Ángel ofrecerá toda su programación vía streaming

Pero el streaming no sólo será cosa del Festival este año, ya que el tradicional ciclo Off que programa La Guarida del Ángel y que este año cumple su décima edición, también ha previsto una serie de espectáculos online con la intención de acercar la ciudad a públicos de fuera que no puedan asistir a esta cita debido a la pandemia.

Dedicado a uno de los grandes cantaores de esta tierra, Vicente Soto ‘Sordera’, el X Festival Off contará con 54 propuestas de todo tipo, desde las tradicionales actuaciones de algunas escuelas de baile de la ciudad, hasta la presencia de artistas consagrados como Gema Moneo, que abrirá el ciclo, el citado Vicente Soto, Manuel de Cantarote, Manuel de la Nina, El Berenjeno, Cristian Moret, Saira Malena, Saray García, Agujetas Chico y Pepe del Morao, Chiqui de Jerez, La Truco, o la sanluqueña María Mezcle.

Habrá además dos presentaciones de discos, por un lado el primer trabajo de Jesús Agarrado ‘El Guardia’, ‘El Guardián del compás’ (10 de mayo) y de otro, el de Jaime Villar ‘Candié’, ‘A mi Santiago’ (17 de mayo).

Entre las novedades de esta programación off, marcada también por las condiciones sanitarias pues de hecho habrá reducción de aforo con respecto a otros años, estará la emisión de todos los espectáculos vía streaming.

Para ello se ofrece, desde la página web de La Guarida, paquetes de espectáculos por día (con una media de tres propuestas al día) y un pack total. El primero costará 9,99 euros, mientras que el pack completo al precio de 69,99 euros.

Además de la variada programación, la edición de este año, como viene siendo habitual, contará con la exposición permanente (del 6 al 22 de mayo) que ha preparado el fotógrafo jerezano Paco Barroso.