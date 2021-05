Paco Cepero presenta ‘Vivencias’, un disco para entender su magisterio

Bajo el extraordinario marco que propone el Hotel Tío Pepe, Paco Cepero ha presentado este martes su último disco, ‘Vivencias’, el noveno como guitarrista en solitario. Atrás quedan aquel ‘Ibiza’, ‘Amuleto’, ‘De Pura cepa’, ‘Corazón y bordón, ‘Abolengo’, ‘Suite Gades’, ‘Sueño Latino’ y la recopilación ‘Agua marina’ y una trayectoria como compositor y creador fuera de toda duda.

Precisamente en este disco, que llega cuatro años después de ‘Sueño latino’, hasta hoy su última creación, el jerezano no sólo exhibe su inapelable sonido como solista, sino que rescata otras facetas que forman parte de su carrera, la de acompañamiento al cante y la de compositor.

En total son trece los temas que conforman este nuevo trabajo que se abre con los tangos ‘Hechizo andaluz’, que revolucionó las redes hace unos meses, y culmina con una grabación en directo con La Perla de Cádiz, una obra de arte fundamental para entender quién es Cepero. En medio, versiones de 'Volveré' y 'Esa cobardía', donde cuenta con la colaboración de El Londro, y un repaso a su recorrido por el mundo, con paradas en Europa y América Latina.

Cepero agradeció “el trato de González Byass” y sobre todo “el esfuerzo de todo el equipo de gente que he tenido alrededor para grabarlo”, haciendo hincapié en Diego Magallanes, “que es un artista” y a Juan Antonio Espinosa, “que tiene un estudio en Chiclana, Audiotracking, que ha conseguido sacarme un sonido que no me ha sacado nadie”.

No se olvidó de Juan Valdés, “aunque me hiciera sufrir para ver la portada”, apuntó entre risas, ni de Enrique Montiel ni Pedro Carabante, y dio “las gracias a Dios por tenerme con esta fuerza a mis 79 años porque yo grabo en directo, a mí no me hace falta el pro tools”.

“Hasta que mis manos aguanten, seguiré creando, de hecho ya he empezado otro”, continuó, “y cuando no pueda me pondré a dar clases y seguiré componiendo”, finalizó.

La introducción a este compacto lleva la firma de Enrique Montiel quien en el acto de presentación reconocía que “he sido testigo en directo de este parto, porque Paco lo hizo durante el confinamiento y me llamaba casi a diario para contarme o tocarme lo que estaba haciendo”.

El disco cuenta con 13 temas donde destaca las particulares versiones de 'Esa cobardía' y 'Volveré', y una bulería en directo con La Perla de Cádiz, toda una obra de arte

Montiel destacó también “la portada del disco”, obra del pintor pacense Juan Valdés, “una guitarra la que salen rosas, que son el aroma, el color y la luz y que de alguna forma definen la música de Paco Cepero”.

El escritor confesó que el guitarrista “ha logrado en su vida el objetivo por el que luchan todos los artistas, parecerse a sí mismo”, y afirmó que “Cepero es un sonido y no se entiende fuera de este marco que es Jerez”.

Definió como “un milagro que un hombre con 79 años tenga esa fuerza y energía creadora y sobre todo esa capacidad constante de renovación”. Finalmente, lo calificó como “uno de los mejores acompañantes del flamenco de los dos últimos siglos”, y dijo que “la guitarra de Paco Cepero es un viaje alrededor de su propia vida y del mundo, porque tiene una facilidad para transportarnos a través de la música”.

Por último, se confesó “amigo y su familia, y el primer admirador, pero eso no quita que lo reconozca como uno de los cinco más grandes guitarristas del flamenco”.

Juan Valdés, por su parte, señaló que “trabajar en esta portada ha sido una sorpresa gratísima”. El pintor incidió en su “amistad” con el guitarrista y admitió que “he hecho muy pocos discos, y los que he hecho han sido por amistad. Hice las dos últimas portadas de los discos de Antonio Mairena, uno para Fosforito y para mi amigo Paco Cepero”.

Autor de la maquetación de la portada ha sido una vez más Pedro Carabante quien agradeció “la confianza que Paco siempre deposita en mí porque he colaborado en todos sus discos desde que volvió a Jerez”.

En su discurso, Peri ensalzó la figura del guitarrista, “porque Jerez aún no sabe quién y lo que ha hecho Paco Cepero”, comparándole con “Juan Belmonte, porque como hizo él con el toreo, Paco lo hizo con el acompañamiento”. Para concluir pidió “una cátedra” para que “pueda transmitir todo ese conocimiento a las nuevas generaciones”.

En principio, según ha confesado el propio guitarrista, la presentación oficial está prevista para el próximo mes de noviembre en el Villamarta.