Pastora Soler: "Vuelvo a Tío Pepe Festival con mucha ilusión y con el respeto que le tengo a esa tierra"

Con la misma ilusión que Pilar, esa niña de Coria que cantaba en familia y con los amigos y que consiguió grabar su primer disco con 15 años, se nos abre a estar un ratito con nosotros, con toda su alma. La de una cantante consolidada y que responde al nombre de Pastora Soler. Mujer de bandera y muy ilusionada y con mucho respeto a volver a Tío Pepe Festival para dar otro pasito más en su carrera, responder a las expectativas y dar el do de pecho en una plaza a la que tiene en su corazón desde siempre. Se nos muestra tal como se expresa en sus canciones, con verdad, con fuerza, con mucha ilusión en esta nueva gira y defendiendo la canción hecha y creada por mujeres que se han labrado un lugar en este mundo de la canción.

Por esta zona estamos con muchas ganas de verle en Tío Pepe Festival. ¿Cómo se siente ante esta nueva oportunidad en Jerez?

La verdad es que estoy muy ilusionada. Muy contenta de volver a Jerez y a Cádiz. Me hace mucha ilusión volver a Jerez porque es como volver a las raíces pero, a la vez, tengo siempre ese pellizco de responsabilidad por actuar en esa tierra que tiene tanto arte. Pero sobre todo porque hace cuatro años ya estuve y me trae recuerdos maravillosos pues estaba embarazada de mi pequeña Vega. El entorno me trae recuerdos maravillosos. Fue una noche preciosa. La recuerdo con mucha alegría y a la vez con ternura, porque aquella gira fue con la ilusión por mi segunda hija y por suerte todo fue muy bien. Aquel verano es inolvidable para mí y espero que este también los sea.

Suponemos que en esta ocasión, su nuevo trabajo, 'Libra', será el protagonista. ¿Pero sonarán también las canciones de siempre?

Por supuesto. Presentaré muchas canciones de este nuevo disco, donde me doy tal como soy. De ahí que el título tenga mucho de lo que yo quiero expresar. En él se unen muchos tipos de música. Tiene un poco de todo. Como yo soy. Completa. Luchadora. Experimentar por muchos colores de voz, de timbres y de ritmos, porque es lo que quiero. Conseguir el equilibrio en mi vida y creo que este nuevo trabajo lo tiene. No quiero quedarme estancada y quiero ofrecer sensaciones diferentes cada vez que canto y cada vez que me subo a un escenario.

Con tantas giras a las espaldas, ¿son un estímulo aún o pesan cada vez más? ¿Cómo afronta esta gira?

Me siento muy bien. Feliz, la llevo bien. Este año estamos recorriendo muchas zonas desde marzo. Norte de España, Andalucía, Orihuela, y antes de Jerez estaremos en el Icónica en la plaza de España de Sevilla con lo que eso supone y en Alicante. Ya una, tras tantos años, se lo toma con más serenidad. Es verdad que las giras suponen un esfuerzo tremendo pero tengo la alegría de la familia. Tengo mis días de descanso viendo a la familia y a las niñas y eso es lo que me da fuerzas para seguir. Este verano va a ser así. Conciertos y familia. Casi nada. Racionalizar los momentos, sacar tiempo para estar con los tuyos. Trabajar, sí, pero también saber relajarte y recuperar fuerzas para el siguiente concierto.

¿Cómo se siente con su voz y su forma de cantar en los últimos años?

La verdad es, que desde los inicios he sido muy trabajadora. He querido entrenar, prepara la voz y el cuerpo, hacer que el trabajo diario diera sus frutos. Está claro que mi voz era más gorda en los primeros discos de copla, pero he ido estudiando mucho, trabajando la voz, los registros, la coloratura y ahora la voz de soprano es más fina y consolidada, lo que hace que yo esté más a gusto y tengo más confianza en poder llegar a notas como los que quiero. Para baladas, para pop melódico y que no me limite a la copla. Está claro que no voy a dejar de cantar copla y flamenco, aunque eso son palabras mayores, pero he querido evolucionar con los tiempos y hacer que pueda conseguir más armonía en otros registros y que los transmita con seguridad. Yo digo que es como abrir otras posibilidades y abrir ventanas de aire limpio a otras propuestas con mi garganta.

¿Cree que esa propuesta de la actual Pastora Soler tiene su hueco hoy en día?

Sí. Lo tengo que decir así. Sobre todo me encanta estar ahí porque es un estímulo para cantar ante tanta oleada de música latina, de reggaeton, música de otras culturas, lo digital y las redes. Me alegra que me digan que mi música hace falta y es necesaria. Es para mí estimulante apostar por nuestra música pop, por las baladas de siempre, lo romántico y la posibilidad de crear emociones con mi música y hasta el momento me satisface y veo que el público responde y eso a mí me da fuerzas para seguir en la brecha.

Cuando canta desde el empoderamiento de la mujer, ¿está de acuerdo con que está a la vanguardia de la música como mujer?

Si. Es cierto que en los últimos años muchas compañeras hemos apostado por darnos a conocer. Por hacer que las voces femeninas tengan más importancia. Sin dar nombres, somos muchas las que creemos en la fuerza de la mujer en el mundo de la música. Tenemos nuestro papel y me gusta estar ahí, defendiendo y apostando porque la música creada por mujeres tenga cada vez más importancia y se la valore como debe ser. Encantada de pertenecer a esta hornada de nuevas cantantes que han dado un salto cualitativo en el mundo de la música.

Un espectáculo como el que trae a Tío Pepe Festival, ¿es especial y pensado para ese público?

No se puede decir que sea especial para Jerez. El espectáculo de la gira está muy pensado. Es un espectáculo completo, basado en mi último trabajo, pero va a sorprender. Es una propuesta moderna, llena de luz, sonido y escenografía para que la noche sea mágica, que hemos creado en equipo y que me parece que está dando resultado. Lo veremos y espero que guste. La propuesta del director artístico la hemos modelado y hemos conseguido que sea muy potente. Vamos a disfrutarlo y voy a hacer lo posible porque así sea.

Porque seguro que el público en Jerez le pedirá canciones de siempre, alguna copla. ¿Está preparada?

No va a hacer falta que la pidan. Vamos preparados. Cantaremos copla y alguna que otra sorpresa. Está claro que las raíces mías están en la copla y no pueden faltar, y seguro que la disfrutaremos. Meteré alguna canción que va a llegar hondo y espero que pueda estar a la altura de lo que se respira en Jerez, su compás y el arte que hay.

La ilusión que irradia Pastora en esta entrevista es la mejor de las presentaciones. Una cantante que ha evolucionado a lo largo de su vida, tanto personal como artísticamente. Una cantante que es especial y que ha sabido contagiar a su público. Sevillana de nacimiento, andaluza de sentimiento, pero reconocida internacionalmente por un tipo de música y sobre todo por una voz especial, que encandila y que ha sabido ocupar el lugar que quería. Tendremos la oportunidad de disfrutarla el próximo 23 de julio en Tío Pepe festival. Un lujo.