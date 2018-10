Rafa Caballero y La Chocolata estrenan trabajo acompañados de Tito Alcedo

Los jerezanos Rafa Caballero y La Chocolata estrenarán el 4 de octubre en las principales redes sociales su nuevo trabajo, 'Ya no más', junto a Tito Alcedo. 'Ya no más' es una ranchera compuesta por Rafa Caballero hace más de una década. "La he cantado mil veces en directo, pero en estudio sólo está la versión rockandroll de 2013 de mi anterior banda, 'Hoja de Ruta'. Ahora me hace ilusión tenerla grabada como nació, siendo ranchera" cuenta Rafa.

Carmela y Rafa, Caballero y Chocolata. Si algo une a estos dos compositores, además de su tierra, es el amor que tienen por el folclore latinoamericano "Por la música en general. Trabajarla, sentirla y disfrutarla", comentan ambos. Para esta ocasión han contado con el guitarrista Tito Alcedo. El músico barbateño, pionero del flamenco-jazz, guitarra eléctrica en mano, demuestra que las canciones no entienden de etiquetas y estereotipos. El vídeo es una grabación acústica, en directo, donde las canciones están en primer plano. "Lo hemos rodado en un clima hogareño, cálido y cercano… muy de nuestra tierra, pero mirando como siempre al otro lado del charco". Esta es la segunda vez que Rafa y Carmela graban juntos. La primera fue con 'Hijos del Sur', en marzo 2017.

A los mandos del sonido y la edición está Rayco Gil (Lalavalab) y tras la cámara, Miguel Ángel Junquera. Las mezclas han corrido a cargo de Ferni Duhalde (Redstyle Studios) y la producción ha quedado en manos de Eli Gavete (El Quinto Ateneo). La segunda canción verá la luz en noviembre, 'Nana para Janis', una canción original de Carmela Páez 'La Chocolata'.