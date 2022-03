La jerezana Rocío Marín se estrena en el Teatro Español con 'La bella Dorotea'

La actriz jerezana Rocío Marín llevará este miércoles, 30 de marzo, al Teatro Español la comedia 'La bella Dorotea' de Miguel Mihura, junto a Manuela Velasco. Lo hará en el papel de Rosa y estará en escena hasta el 1 de mayo.

Con la dirección de Amelia Ochandiano, el elenco lo completan Manuela Velasco (Dorotea), Raúl Fernández de Pablo (José Rivadavia / Don Manuel), César Camino (Juan / Doña Rita), Mariona Terés (Benita), María José Hipólito (Inés) y Belén Ponce de León (Remedios).

Dorotea vive en un pueblo pequeño del norte de España a mediados de los años 70. Es hija de uno de los hombres más ricos del pueblo y también una mujer inadaptada y rebelde. No soporta las habladurías del pueblo, las envidias y la mentalidad provinciana y represora que le ha tocado en suerte. Cuando empieza la función está a punto de casarse con Fermín, un forastero que parece un buen hombre y del que se ha enamorado, pero que la deja plantada en el último momento incapaz de soportar las presiones pueblerinas.

Dorotea, al verse compuesta y sin novio, decide buscar otro que esté disponible y hace la promesa, para sorpresa y escarnio de todo el pueblo, de no quitarse el vestido de novia hasta que encuentre a alguien con quien casarse, y de paso remover las conciencias de los vecinos -según sus propias palabras-. Pasan los meses y ante la falta de opciones, el ánimo de Dorotea se está desplomando hasta que aparecen por el pueblo Juan y José Rivadavia, feriante y barítono en decadencia respectivamente, que darán un giro sorprendente y misterioso al devenir de los acontecimientos.

"El personaje que me ha asignado la directora es un bombón de personaje, la criada de Dorotea, muy constante en el escenario. Es un regalazo porque es una oportunidad como actriz muy apetecible. Es mi primera vez en el Teatro Español. Después de tantos años de profesión y de perseverancia en la vida, esta oportunidad es una pasada, es un poco la recompensa. Mi personaje es un elogio a lo auténtico, con corazón, sencillo, alegre y abierto. Pero lo que más me gusta es la relación entre Dorotea y Rosa, una relación de compañeras, más allá de ser dueña y criada, que se va fraguando en el viaje de ambos personajes. Mujeres que se comprenden, no se juzgan y se acompañan en contraposición con las otras mujeres de la función, que simbolizan la parte más conservadora, la crítica, que vive y se alimenta de esos rumores".

Del proceso, de los ensayos, destaca Rocío "la novedad de ensayar con mascarilla. Porque cada vez que nos las quitamos, en algún momento puntual de los ensayos, nos reímos porque no nos vemos las expresiones de las caras al completo y nos sorprendemos. Está siendo brutal. Así que hemos tenido que estar muy conectados con las miradas, un detalle muy interesante. Y en el nivel que estamos viviendo tan horrible, ir a ensayar se ha convertido en nuestra misión, la función de los artistas, del arte, de elevar el estado de vida de las personas, dar energía. Somos canales de expresión para los demás y eso implica estar fuertes a nivel emocional y cuidarnos. Y más aún representando a una comedia que habla de amor, de la dignidad, el respeto, llevar hasta el final un juramento, de una heroína, a la que el pueblo se opone. La verdad es que esto es fundamental en estos tiempos".

Rocío Marín es una actriz jerezana que estudia en el Laboratorio de Teatro William Layton, en el año 2000, y completa su formación actoral en Nueva York de la mano de John Strasberg. Con una amplia trayectoria teatral, destaca su intervención en montajes como 'Tres sombreros de copa' en el Centro Dramático Nacional, 'Prometeo' en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 'Barrocamiento' en el Festival de Teatro Clásico de Almagro y 'Un cuento de Invierno' en Clásicos en Alcalá. En cine, hay que subrayar su nominación como mejor actriz de reparto en los premios andaluces Asecan, por la película 'Mi gran despedida', que le trajo excelentes críticas en su interpretación. Ha participado en series como 'El Pueblo', 'Vergüenza', 'La que se avecina' y 'Centro Médico', entre otras. Rocío Marín estrenará en mayo la película 'El universo de Óliver', del gibraltareño Alexis Morante, protagonizada por María León.

"Admiro y respeto profundamente a Miguel Mihura. Un autor que tiene, a mi juicio, lo que podríamos llamar oído absoluto, o lo que es lo mismo, el texto tiene el mismo peso en fondo y forma, y hay que acertar con esta para llegar a descubrir todos sus olores y matices, porque su aparente espontaneidad está cargada de profundidad, melancolía, crítica social y compasión por el diferente, por aquel que lucha por romper con lo establecido, además de poseer una capacidad para la metáfora y para hacernos reír que solamente está al alcance de unos pocos", apunta Ochandiano.