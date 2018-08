Roger Hodgson desgrana lo mejor de su carrera musical en el V Tío Pepe Festival

Sucedió y fue real. 1.700 personas (sold out!) tuvieron la suerte de presenciarlo. Roger Hodgson, compositor y cantante de la mayoría de los éxitos de la mítica banda británica Supertramp, arrancó la primera ovación nada más aparecer por el escenario del patio de La Tonelería de González Byass, que acabó rendido a sus pies. Hodgson, alegre y comunicativo, se mostró sorprendido y maravillado por el incomparable marco donde iba a realizar el concierto, este jueves.

Comenzó abriendo la actuación con los primeros acordes de Take The Long Way Home a los que siguieron éxitos míticos de la banda entre los que se encontraban Breakfast in America o The Logical Song, trasladando al público a aquellos maravillosos años 70 e inicio de los 80 con un repertorio de preciosas canciones y riquísimas melodías que ya forman parte del vasto catálogo de éxitos de la historia del pop/rock universal y de la memoria de los asistentes a este soberbio e inolvidable concierto.