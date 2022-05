Juan Manuel Sainz Peña recoge el I Premio Novela Corta de Alcobendas 'Bachiller Alonso López'

Agarrazagales es el título de obra con la que el escritor jerezano Juan Manuel Sainz Peña resultó ganador del I Premio de Novela Corta Alcobendas Bachiller Alonso López. La obra ganadora ha sido elegida de entre los 463 títulos presentados al certamen, procedentes de 42 provincias españolas, y de 25 países de todo el mundo (Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Francia, Estados Unidos y Reino Unido entre otros).

En el marco de la II Feria del Libro de Alcobendas, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcobendas, Rosario Tamayo, entregó el pasado sábado el I Premio de Novela Corta Alcobendas 'Bachiller Alonso López' al escritor jerezano. “Con la entrega de este premio, Alcobendas se posiciona como referente en un género tan importante en la historia de la literatura como es la novela corta. Agarrazagales ha sido elegida entre 463 obras presentadas a la primera edición del premio, cifra que pone en valor la gran acogida que ha tenido el certamen, un certamen que demuestra que en Alcobendas seguimos apostando por la literatura”, explicó Rosario Tamayo.

Agarrazagales "es un canto a la libertad. No me gusta poner banderas cuando hablo de la guerra civil, lo que he pretendido con esta novela es que el lector se enganchara a ella a través de los personajes, tanto con los que empatiza como con los que no. Es una novela que, a pesar de ser corta, presenta un crisol de personajes” dijo Juan Manuel Sainz Peña tras recibir su galardón.

El jurado estaba presidido por Espido Freire, destacada autora en su labor narrativa -hasta el año 1999 fue la ganadora más joven del Premio Planeta, con solo 25 años- y compuesto también por Lorenzo Silva, escritor español conocido por sus novelas policíacas, autor de numerosos relatos, artículos y ensayos literarios que le han valido reconocimiento internacional, y José María Merino, narrador, poeta, ensayista y académico de la Real Academia Española y Premio Nacional de las letras españolas 2021.

Tras deliberar, acordaron otorgar el Premio, dotado con 6.000 euros, a Juan Manuel Sainz Peña. En su obra han valorado la habilidad de su trama; las referencias a otras novelas ya clásicas -con clara influencia de Miguel Delibes o Jaime Pena- y su perfilada prosa, que describe una cuidada ambientación en el mundo rural en la época de la Guerra Civil. El desarrollo dramático cobra una gran importancia por la personalidad de los personajes destacando el de la narradora que soporta gran parte del peso del interés de la historia.

El I Premio de Novela Corta Alcobendas 'Bachiller Alonso López’, además de estar dotado con 6.000 euros, contempla la publicación del libro.