'Seres marinos' llenan Espacio Abierto Jerez

¿Por qué pintar peces?

"Otra de mis muchas pasiones es la naturaleza. Disfruto mucho del mar, el campo, la montaña, en general, del aire libre. Desde pequeño, en mi “kit de playa” nunca han faltado unas gafas de bucear. Siempre me ha gustado mucho observar el fondo marino de nuestras costas. Hace unos años me regalaron una caja de acuarelas y fue donde surgió la idea de pintar eso, animales que puedo ver cuando buceo y que además son ingredientes de nuestra gastronomía más autóctona. La primera acuarela fue la del langostino y viendo que gustaba continué con la serie que al final llamé “Seres Marinos”.

"A día de hoy, en mis visitas a mi pescadería, la de David Chico, tengo los mejores ejemplares para fotografiarlos y después plasmarlos en el papel. En esta exposición podrán ver un trabajo realizado desde 2018 hasta hoy y que espero poder seguir aumentando".

¿Por qué acuarela?

"Esta técnica la estudié por primera vez en la carrera y me di cuenta de que su ejecución es totalmente distinta a otras como el óleo o el acrílico. Me encantó. En la facultad me quedó pendiente profundizar en ella y ahora he podido estudiarla más y disfrutarla muchísimo. El resultado final a la hora de realizar una ilustración creo que le da un carácter especial. Las texturas y colores con los que se pueden pintar los seres marinos es lo que me llevó a decantarme por ella".