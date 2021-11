Simplemente Uta

Lo que esperas de ella no es lo que verás. Sólo, lo que le impacta, simplemente lo que le gusta. Tras un paréntesis de siete años, después de ser madre y superar un cáncer, la artista Uta Geub (Friburgo, 1971), afincada en Sanlúcar, regresa en un punto diferente de donde lo dejó. “Es diferente no sólo a la obra, sino también a como yo me siento y a lo que quiero ofrecer”.

En 2015 abrió una carpeta llamada ‘Proyecto 15’ con bocetos, apuntes de una nueva serie, “pintar lo que realmente me impacta, ya sea un señora cruzando la calle o una escena de la plaza de abasto. La temática es simplemente lo que me gusta, lo que me impacta, lo que me parece que se debe plasmar”, cuenta la autora. Así que, toda la energía que le quedaba entre ser madre y capear la enfermedad, dos puntos de inflexión, los volcó en la pintura. Y los resultados de tanta fuerza y color se inaugurarán este jueves, 25 de noviembre, a las 20 horas, en Audi Solera Motor (sólo por invitación).

Uta agradece al concesionario “su ofrecimiento para exponer aquí. La idea me parece muy interesante, atrevida porque yo nunca he expuesto donde se debe exponer. Van a retirar todos los coches y sólo se quedará uno por una razón que se desvelará el mismo día, al igual que las obras”. La muestra está compuesta por 31 cuadros, 30 de ellos inéditos, y se podrá visitar ya públicamente desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

“No hago lo que se espera de mí. En esta serie mi estilo es inconfundible pero en una obra madura, con colores más atrevidos, más audaz, con más ímpetu que nunca. Además, mi hija, de nueve años, me conocerá exponiendo porque sólo me ha visto pintando, ya que de la primera muestra ella ya no se acuerda, era muy pequeña. Ella es mi crítica más veraz, la más inocente y auténtica”, se emociona.

Un giro que ha nacido de la revisión de los acontecimiento y las oportunidades que la vida le ha puesto por delante. “Es una reaparición que debía hacer con más sinceridad e ímpetu que nunca. De hecho, la exposición se llama ‘Fénix’ y la serie ‘Project 15’ con obras de gran tamaño adscritas al cubismo pop”.

En Fénix / Project 15 está, desde luego, su hábil y personalísimo uso de color, que emparenta a Geub con la iconografía pop de un Andy Warhol, a la vez, su trazo nervioso y brutal conecta su estilo con el expresionismo de otro gran nombre de la pintura contemporánea, Robert Rauschenberg. Y, por encima de conexiones, queda la personalidad rotunda de Uta Geub. “Es una serie de obras que estoy convencida de que causarán una emoción duradera, porque emoción es lo que yo he sentido creándola”.

Respecto a futuros proyectos, que también desvelará el día de la inauguración, Uta adelanta que sigue en la línea “en cuanto a energía, alejada de lo que se espera de mí. Mi siguiente propuesta tampoco es un ámbito habitual y que quizás no se espera de una artista de mi edad. Pero ante todo, hay que tener una grandísima creatividad. Me he sorprendido a mí misma, he profundizado en mí, en otra Uta que estaba ahí pero de la que no era consciente. Todo sigue a una emoción”.