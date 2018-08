De Supertramp a Jerez, Roger Hodgson llega hoy a las bodegas González Byass

Considerado como uno de los cantantes, autores y letristas con más talento de su época, el británico Roger Hodgson llega hoy jueves, 16 de agosto (21,30 horas), al patio de La Tonelería del V Tío Pepe Festival en las bodegas González Byass.

Fue la voz de Supertramp, la que compuso y arregló la mayoría de éxitos que llevaron al grupo a conseguir ventas de más de 60 millones de discos, dejando canciones inmortales como 'The Logical Song', 'Breakfast in America', 'Give a Little Bit', 'Dreamer', 'School', 'Take the Long Way Home', 'It's Raining Again', 'Child of Vision', 'Even in the Quietest Moments', 'Fool's Overture' y muchas otras que se han convertido en la banda sonora de muchas vidas.

En el año 1969, Roger Hodgson cofundó la banda de rock progresivo Supertramp, de la que formó parte durante 14 años. Escribió y cantó la mayoría de los clásicos que hicieron que Supertramp llegase a ser un grupo aclamado a nivel mundial.

Recientemente, Roger ha sido galardonado dos veces por la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) como autor de algunos de los temas más interpretados de su repertorio, demostrando así que sus canciones han superado con creces el paso del tiempo.

Roger ha seguido componiendo música hasta el presente y tiene más de 60 canciones pendientes de ser publicadas. En la actualidad, actúa interpretando un amplio repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario.

En 2006, Roger publicó su primer DVD, grabado en directo durante una de sus actuaciones en Quebec. 'Take the long way home - Live in Montreal' alcanzó la categoría de disco de platino en solo siete semanas y llegó al número 1 de todas las listas de Canadá, donde ya es disco de multi-platino. El DVD fue publicado a escala mundial en septiembre de 2007, permitiendo que esas canciones que han marcado muchas vidas lleguen hasta todos los corazones y todos los hogares. Su relevancia en la historia de la música es indiscutible, por lo que en 2012 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia en reconocimiento a su contribución al mundo del arte.