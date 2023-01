Tomasito estrena 'de Jerez a Plutón', su particular homenaje a Migue Benítez de Los Delincuentes

A ritmo de tanguillos, Tomás Moreno 'Tomasito' acaba de estrenar en todas las plataformas digitales su nuevo single 'De Jerez a Plutón'. Se trata pues del quinto tema de 'Agustisimísimo', que ya cuenta con 'La Zalamera', 'Los Muertos Vivientes', 'La Makinita' y 'Mentira es'.

'De Jerez a Plutón', como el mismo Tomasito reconoce, "está dedicado a Migue Benítez de Los Delincuentes, porque tanto Daniel Quiñones, el bajista, como Lele Leiva, que participan en el single, estuvieron mucho tiempo con él".

"Migue siempre hablaba de Plutón, de viajar allí y bueno, me ofrecieron la posibilidad de hacerla a mi manera, me gustó y aquí está, porque además, luego me han contado la historia de la canción y más me motivó. Todo sea por el Migue y por la música", explica.

Tomasito ha hecho un perfecto guiño al desaparecido artista jerezano y se refiere a la canción 'Amor plutónico', un tema compuesto en su día por Diego Pozo y David de la Chica que conformaban el grupo 'Palo cortado' y cuyo estribillo lo hacía por bulerías Migue Benítez.

El vídeo musical que ilustra este tema ha sido grabado en las minas de Río Tinto, en Huelva por Warm Film Studio y en él intervienen también Tomasa Peña a los coros, Paco Castro a la guitarra flamenca, Manuel Morilla y Faé Ramos a las palmas y jaleos, aunque éste último también aporta la percusión.

Tomasito presentará 'Agustisísimo' este sábado 14 de enero en Madrid.