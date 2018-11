El Torrán de Jerez lanza al mercado su primer disco, 'Karmaleónico'

IvánVaca, ‘El Torrán de Jerez’ (Jerez, 1977) se estrena en el mercado discográfico este sábado con ‘Karmelónico’, una autoproducción que ha desarrollado durante el último año y medio y donde exhibe una concepción musical “muy personal”. “Éste es un compact donde he buscado eso, tener mi propia personalidad. Suena a Jerez, claro está, pero también se aprecian distintas influencias que he tenido”, recalca.

Siete temas, con una duración en torno a la media hora, conforman ‘Karmaleónico’, un disco en el que el artista jerezano ha intentado “encauzar todo el conocimiento del flamenco que tengo en otras vertientes. Lo que he querido es dar un paso más y evolucionar, acercarme al new age, primero con estilos como el soul, la bachata, bossa nova o el jazz y luego también con temas de meditación. A pesar de todo, en mi música siempre hay ese rescoldo flamenco, porque quieras que no es lo que he hecho siempre”.

El jerezano, autor de la mayoría de las letras de los temas, reconoce que “es un disco de mucho escuchar, necesitas oírlo varias veces para empezar a captar lo que transmite”.

Grabado en los estudios Santa María, El Torrán resalta por encima de todo “el gran trabajo que han hecho los músicos, todos de un nivel altísimo. Hay artistas como el bajista Juan Ayuga, el batería Nano Peña, el piano de Manuel Casado, la percusión de Carlitos Merino, el saxo de Fran Manga, que trabaja con El Bicho, y la guitarra de Manuel Moreno, de Rey Morao”. Además, “en los coros cuento con Alicia Jiménez, Saray Jiménez, Rosario Heredia y Marcy Fernández, que aportan cada uno un color”.

Admirador reconocido de Juan Moneo ‘El Torta’, el jerezano también ha querido homenajear al genio de San Miguel “con una rumba en la que aglutino, a modo de puzzle, algunos de sus temas. Lo escribí la misma tarde que murió Juan”, asegura.

De momento, no tiene fecha fijada para la presentación aunque “mi idea es hacerlo en Sevilla cuando pasen las fiestas”, afirma.

El disco se puede adquirir desde mañana sábado “en todas las plataformas digitales, Amazon, Itunes y Spotify”, y en Jerez, en “el Tabanco Cruz Vieja, el Pasaje, Videoclub Rotonda 7, en el Bar Rincón Granaíno de la Porvera, y en la tienda Prieto Música”.