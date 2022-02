Últimos días para participar en la Bienal Internacional de Cartelismo de Terras Gauda

El 28 de febrero finaliza el plazo para participar en la 15ª Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda · Concurso Francisco Mantecón, a la que invita a los diseñadores de Cádiz. Los premios ascienden a 16.000 euros en metálico y los profesionales recibirán un reconocimiento público, ya que se organizará una exposición con todos los carteles durante más de un mes en la Estación Marítima de Vigo.

Más de 170.000 artistas gráficos, estudios de diseño, asociaciones y universidades de 192 países de todo el mundo han sido convocados a tomar parte en el certamen, afianzado como una de las grandes citas bianuales entre la vanguardia artística internacional.

Javier Mariscal repite como miembro del jurado ante la trayectoria de la Bienal, la de mayor prestigio promovida por una entidad privada a nivel internacional. Los otros profesionales son Marcelo Ghio, director de Experimenta; y Eva Unt y Margus Tammik, del estudio UntTammik (Estonia), ganadores de la última edición. Toman el relevo de Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió, Emilio Gil, Roberto Turégano, Cruz Novillo, Pepe Gimeno y Javier Jaén.

El presidente del Grupo Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, señala que la “Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda une pueblos a través del arte, y fomenta el conocimiento y reconocimiento de nuestra tierra hasta en el rincón más recóndito del planeta”. Como ejemplo, resalta que, desde la 1ª edición en 2002, se han recibido más de 18.000 carteles de diseñadores de 100 países. “Llegamos a miles de personas en todo el mundo, despertando el interés de la comunidad creativa internacional por la riqueza cultural, gastronómica e histórica de España y de Galicia”.

En la notoriedad lograda por la Bienal ha sido clave el respaldo de renombradas asociaciones como AIGA (EEUU), Artnagrada (Rusia), Chartered Society of Designers (Reino Unido) o la Association for Design and Advertising de (Suecia); universidades como la Bauhaus Universitat Weimar, Academy of Art de la Universidad de San Francisco (USA), Osaka (Japón) y la de Shangai (China), entre otras. También es destacada la difusión mediática nacional e internacional. Solo en la última edición, más de 600 publicaciones.

Concurso restringido con Turismo de Galicia

Los 40 finalistas y premiados de la Bienal tendrán la oportunidad de participar en un segundo certamen, creado en colaboración con Turismo de Galicia para diseñar la imagen de promoción de las 11ª y 12ª Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia. La dotación económica es de 10.000 euros, en dos premios de 5.000 euros, para los originales que mejor encajen con el objetivo del concurso restringido.

La Autoridade Portuaria de Vigo, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Xunta de Galicia) y Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) son organismos colaboradores de la Bienal.