Venecia se rinde al cine mexicano

El realizador mexicano Alfonso Cuarón, de 56 años, ganó ayer el León de Oro de la 75 edición del Festival de Venecia con el drama Roma. A su amigo y director del Jurado internacional del certamen italiano, Guillermo del Toro, se le notaba emocionado al pronunciar el nombre de la cinta ganadora, la primera película netamente mexicana que levanta el principal premio de Venecia en los 75 años de historia de la Mostra.

El año pasado Del Toro también se hizo con el galardón, pero con la estadounidense La forma del agua. Al recoger el premio, Cuarón agradeció el galardón a la plataforma de streaming Netflix por hacer llegar la película al mundo. Roma, una drama inspirado en la infancia del realizador en los años 70 en la capital mexicana, se mantuvo como una de las favoritas desde su proyección a comienzos del certamen. La cinta está dedicada a Libo, la mujer que crió a Cuarón y sus hermanos y por esas casualidades de la vida ayer fue su cumpleaños, señaló el director de Gravity, cuya carrera ya despuntó en Venecia en el 2001 con Y tu mamá también. "Esta película, Libo, es el producto de mi inmenso amor a ti, a mi familia y a México. Gracias, gracias, gracias", añadió el realizador tras haberse fundido minutos antes con su amigo Del Toro.

Son dos las películas de Netflix que se van con premio, la otra es la de los hermanos Coen

Con el León de Oro en las manos, Cuarón se refirió a la importancia de que el cine otorgue voz a los más débiles y reconoció que su historia es de una "complejidad" un poco perversa, sobre las relaciones entre clases. Porque Roma cuenta la infancia del director en Ciudad de México y la relación que su familia tenía con las mujeres que les cuidaban, dos indígenas interpretadas por Yalitza Aparicio y Nancy García. "Yo no las veía como mujeres y su complejidad, ni como indígenas", dijo de un filme que "habla de cierta invisibilidad de grandes sectores de las sociedades en el mundo".

El premio a Cuarón tiene además un significado importante dentro del mundo del cine, pues se trata de la primera vez que una película producida por una plataforma on line consigue el premio máximo de un gran festival. Roma se iba a presentar en la pasada edición de Cannes, pero el desacuerdo con Netflix por la distribución en salas galas llevó a la plataforma a retirar sus propuestas. Ahora, son dos las películas de Netflix que se van con premio. Aparte de Roma, los hermanos Joel e Ethan Coen se alzaron con el premio al Mejor Guión por una compilación del western dividido en seis historias The Ballad of Buster Scruggs.

En tanto, el León de Plata a la Mejor Dirección fue para el francés Jacques Audiard, que también llevó a la mostra veneciana un weste'rn: The Sisters Brothers. Y el Gran Premio del Jurado en Venecia fue para el griego Yorgos Lanthimos y su atrevida y femenina versión del mundo de las intrigas cortesanas en The Favourite, un curioso drama centrado en una veleidosa reina británica a la que encarna brillantemente la británica de 44 años Olivia Colman, acreedora de la Copa Volpi a la mejor actriz.

La Copa Volpi para el mejor actor fue para el estadounidense Willem Dafoe, que finalmente a sus 63 años es distinguido por un gran festival. Su transformación en el torturado pintor Van Gogh para Julian Schnabel en At Eternity's Gate fue aplaudida por la crítica.

Y otra de las vencedoras es la producción australiana The Nightingale, dirigida por Jennifer Kent, la única mujer entre los 21 candidatos al León de Oro. Este drama sobre la brutal colonización británica de Tasmania se alzó con el Premio Especial del Jurado y su coprotagonista, el actor tasmano Baykali Ganambarr, con el galardón al intérprete revelación Marcello Mastroianni.

La 75 edición del Festival de Venecia se ha visto marcada por el gran lanzamiendo como actriz de la cantante Lady Gaga en el drama romántico A Star is Born, del actor convertido en director Bradley Cooper. Además, también dejó huella el paso del ex presidente uruguayo José Mujica, que entusiasmó al público con el documental El Pepe, una vida suprema, del realizador serbio Emir Kusturica. Y aunque tan sólo hubo una directora entre las 21 propuestas al León de Oro, el tema de la presencia de la mujer en el cine ha estado más presente que nunca. Tanto público como organizadores ya comienzan a tomarse en serio la cuestión de género.