Víctor Manuel lo da todo en la bodega Las Copas

VII Tío Pepe Festival. Víctor Manuel Bodegas Tío Pepe de Jerez 4/08/2021 Aforo: Exteriores Bodega Las Copas, algo más de medio aforo

El concierto de Víctor Manuel en Tío Pepe Festival era una de las grandes citas esperadas en este primer año post-pandemia. El cantautor asturiano vino dentro de su actual gira, 'Volver para cantarlo', que entusiasmó a sus seguidores desde la primera canción, aunque todo hay que decirlo, dejó el pequeño regustillo agridulce de haber asistido a un gran concierto, a rebosar de canciones, pero que no llenó el aforo de González Byass.

Lo cierto es que poco importó, ya que fueron muchísimos los seguidores del cantante asturiano los que se dieron cita en el evento musical más importante del verano jerezano, 'Veranea en la bodega', de González Byass. Y, sobre todo, porque el concierto colmó las expectativas de un público, entusiasmado desde el primer momento, con poder ver a uno de los cantautores más importantes de España.

Un torrente de canciones puso Víctor Manuel sobre las tablas del escenario del VII Tío Pepe Festival, como se dice ahora, “dándolo todo” para ponerle canciones a toda una vida como cantautor: desde sus comienzos en los setenta hasta su último trabajo, 'Casi nada está en su sitio', que vio la luz en octubre de 2018, pocos meses antes de la pandemia. Una confesión hizo a su público jerezano: La primera vez que vine a cantar a Jerez fue para cantar la canción 'Quiero abrazarte tanto'. Fue uno de sus primeros éxitos, de 1970.

Víctor Manuel hizo un concierto en la Bodega Las Copas con un corte muy clásico: con una potente banda de músicos consolidados del panorama actual, entre los que se encontraba su propio hijo: David San José, que asumió la dirección musical del espectáculo, y la responsabilidad de los teclados principales. Ocupando un lugar destacado, uno de los habituales de las grabaciones de estudio de Víctor Manuel y Ana Belén: Santi Ibarretxe, flauta y saxo principales, y haciendo un poco “de todo”. A la guitarra principal, el argentino Oswi Grecco, experimentado músico en giras con Víctor Manuel, Ana Belén, Luz Casal, Miguel Ríos, Ariel Rot… A la segunda guitarra, Rodrigo López. A la batería también otro de los músicos que grabaron el último trabajo de Víctor Manuel: Ángel Crespo, que hizo un trabajo espectacular en este concierto de Tío Pepe Festival. Al bajo, el asturiano Dani Casielles, que también tuvo una excelente actuación.

El escenario estuvo parco en medios, limitándose a los juegos de luces de los habituales focos led. Optimizando recursos, los coros los hicieron los mismos músicos de la banda, porque los tiempos no están para muchos adornos…

El público asistente salió entusiasmado del concierto, ya que fueron muchas las canciones interpretadas por Víctor Manuel. En total, 28 temas, que son muchos temas. Tantos como para estar más de dos horas de corrido en el escenario. Únicamente en un par de canciones estuvo Víctor Manuel solo con su hijo y el guitarrista. El resto con todos los músicos, que se emplearon a fondo.

Los temas más aplaudidos, entusiásticamente por el público, fueron los de su época más folclorista, como 'La romería' o 'Asturias', los temas mineros y de canción protesta 'El abuelo Vítor', 'Planta 14', así como sus baladas más exitosas, 'Solo pienso en ti', 'Bailarina', 'Nada sabe tan dulce', 'Luna', '¡Ay! Amor'…

Tuvo recuerdos para Ana Belén diciendo que él no podía cantar 'España camisa blanca' tan bien como Ana, y que por eso cantó 'Digo España', un tema de su último disco, del cual también interpretó 'Allí arriba', 'No me digas', 'Cachito' y 'Flores cortadas'. También tuvo recuerdos para su hija Marina, cantando una de las dos canciones que le compuso, 'Nada nuevo bajo el sol'.

Víctor Manuel “volvió para cantarlo” a Jerez, ante un público que lo disfrutó muchísimo.