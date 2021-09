El Villamarta lo da 'todo'

Toda Andalucía se encuentra ya en el nivel 1 de alerta por el Covid. Una de las cosas que ya se permite hacer es la posibilidad de llenar cines, teatros, auditorios, festivales y circos. Es decir, 100% de aforo. En el caso del Villamarta, esto supone una buena noticia que conlleva a la par cambios. "Ahora tenemos la obligación de liberar el 100% de aforo, pero el problema es que antes de que saliera esta nueva medida ya estábamos vendiendo el otoño con la distancia de una butaca de seguridad. Ahora se liberará para determinados espectáculos que no se llenen, pero hay otros que sí, por lo que quedará entre personas una butaca que se venderá o no porque es una suelta. Aún así tenemos siempre la amenaza de cambiar de nivel en este caso, al 2, y es algo que puede pasar", apunta la directora del Teatro, Isamay Benavente. "Yo -añade- quiero ser positiva y pensar que vamos para mejor y que no vamos a tener retroceso. Y en ello estamos".

Un año especial

Una apertura a la totalidad de aforo en un año muy destacado, ya que se celebra el 25 aniversario del Villamarta con una programación muy especial. "Hemos abierto la matriculación de los cursos del Festival de Jerez y, aunque no tenemos las cifras pre Covid, pero sí nada que ver con el año pasado. Llevamos una semana y ya tenemos más que en 2020". También se nota "más movimiento" en las taquillas, "sin ser como antes de la pandemia porque hay gente que ha perdido el hábito o sigue teniendo miedo, pero sí que notamos otro movimiento. Aprovecho para animar desde aquí a los ciudadanos para que vengan al Teatro, que es un espacio seguro, mucho más que otros. Aquí se seguirán manteniendo las mascarillas durante la función".

Dentro de esta programación especial se ha preparado un ciclo aniversario con acento jerezano que incluye todos los géneros y una gala el 26 de noviembre para celebrar la reapertura. Así, habrá teatro con La Zaranda, ópera con 'La casa de Bernarda Alba', concierto homenaje al maestro Álvarez Beigbeder dedicado a la memoria de Anna Magdalena, mujer de Manuel Alejandro, fallecida la pasada primavera por Covid. El ciclo 25 aniversario también incluye Otras Músicas con David DeMaría, flamenco con Macanita y Paco Cepero. "Es un poco homenajear nuestras señas de identidad y las del Teatro", destaca Benavente.