Actos gratuitos en el Museo Arqueológico de Jerez por el Día de Andalucía

Este próximo sábado 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y, para festejar la jornada festiva, el Museo Arqueológico de Jerez ha preparado tres actividades gratuitas para el público en general.

Los tres actos programados tendrán lugar durante la mañana y la tarde del sábado tanto en las instalaciones de la pinacoteca jerezana como fuera de las mismas, en el casco histórico de la ciudad.

Todas son gratuitas y de entrada libre hasta completar el aforo.

Jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez celebrará este sábado el 28-F con una jornada de puertas abiertas con entrada libre a sus instalaciones desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Visita a la iglesia de El Calvario

El museo, dentro de sus actividades de febrero y en el ciclo Conoce tu patrimonio, organiza este sábado día 28 una visita gratuita a la iglesia de El Calvario. El punto de encuentro para realizar la actividad será la propia puerta de entrada del templo con tres pases, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

Visita Teatralizada 'Entre Sharish y Xerez'

La compañía De ida y vuelta propone una visita teatralizada para adultos denominada 'Entre Sharish y Xerez' en lo que promete ser "una experiencia para vivir y sentir el patrimonio" del casco histórico de la ciudad.

El aforo para está actividad será limitado por lo que es necesario hacer una reserva previa llamando al teléfono 956149560. El punto de encuentro será en el Museo Arqueológico a las 19:00 horas de la tarde.