La crítica alaba la actuación de Ismael Jordi junto a Plácido Domingo

“Una noche preciosa, una experiencia maravillosa”. El tenor jerezano Ismael Jordi cantó junto a Plácido Domingo en el 150ª Festival de Les Chorégies d’Orange (Francia), celebrado días atrás, en el Teatro Romano, con el espectáculo ‘La noche española’, protagonizado por lírica española, con la Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, dirigida por Óliver Díaz, además de la soprano Ana María Martínez y el ballet de Antonio Gades.

El jerezano reconoce que el Teatro Romano “ha sido el sitio más bonito en el que he cantado en los 20 años de mi carrera. Es espectacular, increíble, con una acústica que no me podía esperar”. “Cantar con una leyenda como Plácido Domingo son ocasiones que uno quiere disfrutar al máximo y, sobre todo, cantando repertorio español. A este respecto me reafirmo más cuando se refieren a la zarzuela como género chico, es un error enorme. Y mira, cantas en Francia y el público se pone en pie al terminar el espectáculo”.

Una noche mágica, en un festival por el que han pasado artistas como Montserrat Caballé con ‘Norma’. “La verdad es que ha sido una alegría que el maestro Plácido Domingo haya querido contar conmigo. Subirse al escenario con uno de los más grandes de la historia, pues te puedes imaginar”, confiesa el cantante.

Es la segunda vez que Ismael Jordi canta junto a Plácido Domingo, la primera fue en diciembre de 2008 en Valencia, con la ópera ‘Iphigénie en Tauride’ de Gluck. Y podría haber habido una tercera en el Covent Garden con ‘La Traviata’ pero el madrileño tuvo que suspender la función por el fallecimiento de su hermana.

Durante los ensayos en Francia, ambos recordaron aquella actuación valenciana, y Plácido Domingo apuntó a Jordi que se alegraba mucho de la carrera que estaba haciendo el jerezano y que le encontraba de voz estupendamente, y le dio la enhorabuena. “Es una persona muy cercana, algo que es de agradecer, con una energía de otra planeta. Y como consejo, que es el que suele dar siempre, me dijo que cuidara mucho al repertorio, que es ahí donde está uno de los principales errores que cometen los cantantes por no ser adecuado para su voz. Me dijo que yo lo estaba haciendo bien, de manera muy inteligente”.

Respecto a la actuación, las críticas han destacado que “Ismael Jordi fue perfecto en su rol, noble, sensual y fácil vocalmente” (Crescendo-magazine.be); y “El tenor Ismael Jordi ha cantado con brillantez sus páginas” (Midilibre.fr).

Jordi, que se encuentra estos días de vacaciones en su tierra, actuará el próximo octubre en Bilbao con ‘Lucia’, obra con la que debutará en noviembre en Montecarlo, ante la familia real monegasca.