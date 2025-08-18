Los legendarios Los Sirex actuarán en las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2025

De izquierda a derecha, Josep Fontseré, Antoni Miquel "Leslie" y Guillermo Rodríguez Holgado, de los míticos Los Sírex, en una actuación reciente.

Si yo tuviera una escoba, Que se mueran los feos o Yo soy tremendo serán algunas de las canciones clásicas que sonarán el próximo mes de septiembre en el concierto que ofrecerán los legendarios Los Sirex en la quinta edición del Festival Rocking Sherry que se celebrará durante las Fiestas de la Vendimia de 2025 en Jerez de la Frontera.

La actuación tendrá lugar la tarde del sábado 13 de septiembre.

Los Sírex son una banda barcelonesa pionera en España del rock and roll formada en 1959 y que, en la actualidad, lideran Antonio Miquel 'Leslie' a la voz Guillermo Rodríguez Holgado al bajo y Pepe Fontseré a la guitarra.

Actualmente se encuentran de gira por el 65 aniversario de su fundación. Los Sirex se identificaron por practicar un rock'n'roll puro y con letras más atrevidas (lo que les trajo problemas con la censura). El grupo empezó a obtener popularidad, actuando sobre todo, en el local El Pinar en el Poble Sec, conocido barrio de Barcelona.

Entre sus incontables anédoctas destacan que fueron los teloneros de la histórica actuación de The Beatles en la monumental de Barcelona el 3 de julio de 1965 y que el nombre del grupo fue propuesto por el bajista Guillermo Rodríguez, ya que trabajaba en la fábrica de gafas de su padre, y a quien gustó la palabra Sirex, que nombra un hilo de ajuste de los cristales a la montura.

Las Fiestas de la Vendimia 2025 englobarán un ciclo festivo que se desarrollará del 30 de agosto al 14 de septiembre con la vocación de convertir el otoño jerezano "en un referente nacional a nivel cultural", señala en el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado.