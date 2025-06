Alberto Félez, productor: “Sin plataformas como Netflix, muchos de estos proyectos no serían posibles”

Con una larga trayectoria y títulos como Modelo 77, la recién estrenada Enemigos o La chica de nieve en su historial, Alberto Félez es una de las figuras clave de la producción audiovisual en España y desde Atípica Films ha sabido adaptarse con agilidad al nuevo ecosistema de las plataformas. Su relación con Netflix ha dado lugar a varios éxitos recientes, entre ellos la popular serie basada en la novela de Javier Castillo.

Pregunta.¿Qué proyecto tienen ahora entre manos?

Respuesta.Estamos trabajando en un proyecto con Netflix, un thriller basado en la novela de Javier Castillo El cuco de cristal. Terminamos el rodaje a finales de febrero, y ahora estamos en plena fase de postproducción. Estamos muy contentos, es un proyecto ambicioso -como suelen serlo los de Netflix-, con muchos medios y un equipo muy sólido. Creemos que va a quedar muy bien. El material con el que trabajamos es muy bueno y el montaje de los episodios está avanzando fenomenal.

P.¿Tienen algún otro proyecto en el horizonte?

R.Tras Enemigos, que se acaba de estrenar, estamos también con varios desarrollos en marcha, aunque muchos de ellos todavía en una fase muy embrionaria.

P.¿Desde cuándo trabajan con Netflix como productora?

R.Tuvimos la suerte de empezar a colaborar con ellos prácticamente desde su llegada a España. El primer proyecto que hicimos juntos fue Diecisiete, una película preciosa dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, que en mi opinión es una joya. Fuimos con ella a San Sebastián y, de algún modo, ese fue el punto de partida de una relación que ha sido muy constante. Desde entonces hemos trabajado en varios proyectos y estamos muy contentos, no solo por las obras en sí, sino por la relación que hemos construido. Son un equipo muy accesible, muy fácil de tratar, y eso marca una diferencia. Ojalá podamos seguir colaborando de forma regular durante mucho tiempo.

'La chica de nieve' / Netflix

P.¿Cómo cree que cambió el panorama audiovisual español la llegada de Netflix y las plataformas?

R.Fue un cambio radical, sobre todo en términos de volumen de producción. En los últimos diez años, el sector audiovisual en España ha experimentado un desarrollo increíble, tanto en número de proyectos como en la especialización de los profesionales. Las plataformas han impulsado la incorporación de nuevos perfiles, la consolidación de talento y, muy especialmente, la presencia de mujeres en puestos clave, tanto en producción como en jefaturas de equipo. Además, los recursos que aportan permiten llevar a cabo obras que antes eran prácticamente imposibles de financiar. Un buen ejemplo -aunque no tenga nada que ver con nosotros- es La sociedad de la nieve. Una película así, sin una plataforma detrás, no se habría podido hacer. Hoy, la calidad técnica y artística de lo que se está haciendo en España es altísima, y en gran parte eso se debe al impulso de las plataformas.

P.Netflix fue la primera gran plataforma en apostar fuerte por España, pero ahora hay muchas más. ¿Cómo valora ese panorama?

R.Es un momento interesantísimo. Como productores, estamos agradecidos. Es verdad que el nivel de producción que tiene Netflix sigue siendo altísimo y que muchas productoras solo pueden sacar adelante ciertos proyectos gracias a ellos. Pero también es muy positivo que hayan llegado otras como Movistar, Amazon, Disney+, Max... Nos dan más margen para elegir, para experimentar, para combinar producciones independientes con otras más grandes. Eso enriquece muchísimo al sector, genera más oportunidades y más diversidad.

P.Además, las plataformas permiten una proyección internacional inmediata. ¿Cómo lo han vivido en Atípica?

R.En eso, Netflix es especialmente fuerte. Todas las producciones que hemos hecho con ellos han funcionado muy bien, pero La chica de nieve fue un caso clarísimo de lo que menciona. Era una serie concebida con un enfoque local, pero con la ambición de hacerlo bien, de que funcionara en España. Y luego se convirtió en un fenómeno internacional: estuvo en el top 10 en más de 70 países, número uno en muchos de ellos, incluyendo lugares donde tradicionalmente es muy difícil que una producción española tenga impacto. Eso nos hizo muchísima ilusión. Es maravilloso que algo en lo que has puesto tanto esfuerzo, tanta energía, pueda ser visto por millones de personas en todo el mundo. Eso con otras plataformas no siempre ocurre, o al menos no con la misma magnitud.

P.¿Cree que hay diferencias claras entre plataformas en cuanto a esa proyección global?

R.Yo creo que sí. No sé exactamente a qué se debe, pero tengo la sensación -basada en la experiencia y en casos concretos- de que Netflix tiene una capacidad muy especial para globalizar contenidos. Como La casa de papel, que se convirtió en un fenómeno internacional descomunal. O en otros títulos que parten desde lo muy local y acaban conquistando públicos de todos los continentes, no solo en el ámbito latinoamericano, sino también en lugares como los países nórdicos, Estados Unidos, Reino Unido o Australia. No estoy seguro de que eso suceda igual en otras plataformas. O al menos, no se da con tanta frecuencia.

P.Y eso también rompe con el mito de que lo local no se entiende fuera.

R.Exacto. Claro que se entiende. Depende del tipo de contenido, pero un buen producto puede interesar en cualquier parte. Igual que a nosotros nos fascina una serie nórdica o una película coreana, aunque haya cosas muy distintas a nuestra cultura, lo mismo ocurre a la inversa. Si el contenido es bueno, tiene un guion sólido, buenas interpretaciones, una producción cuidada… entonces puede funcionar globalmente. Ahí tienes Parásitos, una película coreana que ganó el Oscar. Nadie lo hubiera imaginado hace unos años. Las barreras culturales están cayendo, y plataformas como Netflix son clave en ese proceso.

Imagen de la serie 'Las de la última fila'. / Julio Vergne

P.Tienen una relación muy estrecha con Andalucía. ¿Cómo ha sido la experiencia rodando aquí?

R.Buenísima. Atípica tiene una vinculación muy fuerte con Andalucía. Mi padre trabajó desde el principio con Alberto Rodríguez y produjo todas sus películas, muchas de ellas allí. Hemos hecho muchísimos proyectos en el sur y, de hecho, mucha gente cree que Atípica está en Andalucía. Y no, estamos en Madrid, pero es curioso cómo se ha generado esa percepción. Rodamos mucho allí, conocemos bien la realidad andaluza y nos encanta trabajar con la gente de la zona. Las dos temporadas de La chica de nieve, por ejemplo, las rodamos en Málaga, y Las de la última fila, de Sánchez Arévalo, en Cádiz. Fueron experiencias fantásticas.

P.¿Qué destacaría de rodar en Andalucía?

R.Para empezar, la implicación de las autoridades locales. Siempre nos han facilitado mucho las cosas, tanto la Andalucía Film Commission como la Málaga Film Office. Se implican, son muy profesionales, y eso lo agradeces mucho como productor. Y luego está el talento que hay allí, tanto en el equipo técnico como en el artístico. Hay profesionales excelentes, con un nivel que no tiene nada que envidiar al de otras zonas del país. En los últimos veinte años -y muy especialmente en la última década- el sector audiovisual andaluz ha crecido de forma impresionante. Hoy ocupa el lugar que le corresponde.

P.¿Y cuando ruedan allí, procuran trabajar con equipos locales?

R.Siempre que se puede, sí. Depende de cada proyecto: si se rueda íntegramente en Andalucía es más fácil montar un equipo completamente local. Pero si tienes parte del rodaje en Madrid o en otro lugar, entonces hay que hacer un diseño de producción más mixto. En cualquier caso, siempre buscamos proveedores locales, técnicos de la zona... Es lo lógico, también desde el punto de vista económico. Si estás en una gran ciudad como Sevilla o Málaga, donde hay de todo, puedes armar equipos casi completos allí mismo.

P.¿Prefieren trabajar en formato serie o película?

R.Nos sentimos cómodos en ambos. Históricamente, Atípica ha hecho más largometrajes que series, pero cuando abordamos una serie, lo hacemos con el mismo método y rigor que en el cine. La clave, al final, no está tanto en el formato como en el diseño del proyecto, en cómo lo planificas y qué medios tienes para ejecutarlo. Si todo eso está bien armado, tanto una película como una serie puede salir estupendamente.