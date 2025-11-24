Alejandro Rojas Marcos abrirá el ciclo dedicado al andalucismo por el Ateneo de Jerez

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez organiza el ciclo “Andalucía. Identidad y realidad histórica” a través de siete conferencias que serán impartidas por otras tantas personalidades representantes de la historia reciente del Andalucismo.

El acceso a este ciclo es libre hasta completar aforo.

La inauguración se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8, con la conferencia “Triunfamos porque nos subimos a lomos de gigantes”, que impartirá Alejandro Rojas Marcos, un ex político sevillano que destaca por haber sido fundador del partido andalucista, diputado, parlamentario andaluz y alcalde de Sevilla.

En esta inauguración participarán Candela Avilés Cesto y Dani Hernández Alanís, directores de la chirigota juvenil de Ibarburu de Dos Hermanas que actuarán como teloneros musicales andalucistas.

El ciclo contará, a lo largo de las distintas conferencias que se llevaran a cabo desde noviembre a marzo, con varias personalidades e investigadores como Pedro Pacheco Herrera, alcalde de Jerez por 24 años y antiguo representante del PA, Carlos Arenas Posadas y Manuel Ruiz Romero, catedráticos de la Universidad de Sevilla, Manuel Hijano del Río, catedrático de la Universidad de Málaga, y Pilar Távora Sánchez, directora, guionista y productora de cine.

Este ciclo pretende dar a conocer una parte de la historia de Andalucía desde la ciudad de Jerez, referente del andalucismo desde los movimientos federales hasta los albores de la democracia.

El Ateneo de Jerez se convierte así un espacio donde investigadores de diferentes universidades andaluzas y representantes andalucistas de nuestra historia reciente, aportarán de primera mano conocimientos, análisis, reflexión, diálogos y testimonios sobre Andalucía.