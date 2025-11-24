Expertos participarán en Jerez en un ciclo en torno al río Guadalete

Este jueves, 27 de noviembre, se inicia un ciclo de tres conferencias que con el título 'Conociendo el Guadalete', ha sido organizado por Ecologistas en Acción-Jerez, en el marco del programa de actividades para conmemorar el 500 aniversario del inicio de la construcción del Puente de Cartuja. Tendrán lugar durante los días 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre, en el Museo Arqueológico de Jerez, y comenzarán a las 18:30 horas.

La primera de estas charlas se llevará a cabo el próximo jueves 27 de noviembre y lleva por título 'Un río con historia. Patrimonio histórico y etnográfico'. Estará a cargo de Agustín García Lázaro, miembro de Ecologistas en Acción y del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ). En ella se realizará una "ruta visual" por los recursos y valores patrimoniales de nuestro río, siguiendo el curso del Guadalete en su recorrido por el término municipal de Jerez, desde la Junta de los Ríos hasta las marismas de Doña Blanca. A lo largo de la conferencia se irán destacando los aspectos más notables del marco geográfico y los paisajes fluviales, la historia, la etnografía o los aprovechamientos que a lo largo del tiempo ha tenido el Guadalete, entre otras cuestiones.

La segunda conferencia se realizará el jueves 4 de diciembre, y en ella intervendrá José María Sánchez García, ingeniero de Montes y coordinador de los trabajos de recuperación llevados a cabo en el río la última década por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. En ella se informará detalladamente de 'La transformación de los paisajes fluviales del Guadalete'.

Cerrará este ciclo la charla que José Manuel Soria, miembro de Ecologistas en Acción y de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, impartirá el jueves 11 de diciembre sobre 'Un río lleno de vida. Patrimonio ecológico. Flora y Fauna'. En ella se abordará el importante papel que juega el Guadalete como corredor ecológico, así como de las especies más representativas que integran la fauna y flora del río.

La asistencia a estas actividades está abierta a todas las personas interesadas, hasta completar el aforo de la sala.