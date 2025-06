Alfaguara edita los 'Cuentos Completos' de Roald Dahl con ocho textos inéditos

Por primera vez en un solo volumen, de casi mil páginas, el próximo jueves sale a la venta una edición "definitiva" de los Cuentos Completos (Alfaguara) de Roald Dahl, que incluye ocho relatos hasta ahora inéditos en español.

Según la editorial Alfaguara se trata de la edición más completa hasta la fecha de los cuentos de Dahl (1916-1990), ordenados de manera cronológica por fecha de escritura, de acuerdo con su biógrafo Jeremy Treglown y en consenso con sus herederos.

Los ocho relatos inéditos son Sólo esto, No llegarán a viejos, El ayer fue hermoso, Alguien como tú, Muerte de un hombre muy, muy viejo, Madame Rosette, Oh dulce misterio de la vida y El librero.

De toda su producción cuentística solo quedan fuera In the ruins, Smoked cheese y The sword, excluidos de cualquier antología en cualquier idioma por expreso deseo de los herederos.

Nacido en 1916 en un pueblo de Gales (Reino Unido) llamado Llandaff, en el seno de una familia acomodada de origen noruego, Dahl fue guionista, espía, piloto de combate, historiador del chocolate e inventor médico.

En 1943 publicó su primera obra, Los gremlins, a la que siguieron James y el melocotón gigante (1961), Charlie y la fábrica de chocolate (1964) o Matilda (1988).

Siendo pequeño perdió a su padre y a una hermana y su madre lo envió a un internado, una experiencia que marcó toda su producción literaria, recuerda en el prólogo de esta edición la escritora Elvira Lindo.

La autora de Manolito Gafotas destaca de Dahl su estilo subversivo e ingenioso, que ha seducido a cineastas como Alfred Hitchcock, Tim Burton o Steven Spielberg, y su obsesión por hacer justicia con los débiles y los desamparados en sus argumentos.

No es cruel pero muestra la crueldad y no evita situaciones macabras o morbosas, asegura.

En 2023 la corrección política llevó a la editorial inglesa Puffin Books a revisar algunos de sus libros infantiles para no herir sensibilidades, cambios que generaron un fuerte debate y que no afectaron a sus cuentos para adultos ni a las ediciones españolas.