"El amor es demasiado importante para dejarlo a merced de los sentimientos"

Unos concurridos jardines del palacio del Virrey Laserna celebraron este miércoles la presentación del libro 'Amores elípticos' (Editorial Los libros de la catarata), de María Teresa Rodríguez de Castro, que dialogó con Asís Moreno Landahl, Eduardo Soto-Trillo y Lucía Montojo.

La obra, que cuenta con el prólogo de José Antonio Marina, persigue profundizar en la experiencia del amor y su problematicidad fundamental, fruto del dinamismo de las relaciones. Inicia un viaje por las tensiones que se viven en su seno y las desequilibran, y por los trabajos que posibilitan la expansión hacia su núcleo radical, donde adquieren vitalidad y hondura. La búsqueda de una respuesta a esa pregunta nos llevará por los territorios de la filosofía y la poesía, la ficción y el pensamiento. El resultado es una teoría acerca del amor y una cosmología, una visión personal sobre el territorio afectivo, con sus montañas y sus valles. El amor entendido como corriente y como cauce.

La autora cuenta que Quevedo recoge en un poema magistral las contradicciones del amor, "con imágenes poderosas: “Hielo abrasador, fuego helado”, “herida que duele y no se siente”, “libertad encarcelada”, “enfermedad que crece si no es curada”, etc. Y termina con una sentencia: “Éste es el niño amor, este es su abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo”. Quevedo ilustra un amor abandonado a sentimientos que le desajustan, enfrentado a sí mismo, y lo deja por imposible. ¿Debemos hacer lo que él, y renunciar a comprender lo que estamos sintiendo?".

"No podemos -añade- dejar nuestro corazón a la deriva, a merced de sentimientos descontrolados. Incluso en los momentos de exaltación afectiva, en pleno enamoramiento, conviene desarrollar una mirada poderosa que acompañe lo que vivimos y mejore su devenir. Las relaciones que tenemos, incluso las que estamos viviendo con frustración o tristeza, nos presentan oportunidades de construir corazón. Si decimos que el amor nos importa, ¿por qué no ponemos un mayor empeño en mejorar nuestra forma de relacionarnos?".

¿Por qué vivo el amor como algo problemático? "La búsqueda de una respuesta a esta pregunta nos conduce, en el libro 'Amores elípticos' por los territorios de la filosofía y la poesía, la ficción y el pensamiento. Este viaje dibuja un mundo repleto de tensiones que sufren quienes viven una relación. He identificado 21, pero no es un “numerus clausus”. Mi afán no es recoger todas las que existen, sino (como señalo en el libro), potenciar la reflexión en torno al fenómeno amoroso, un fenómeno que muda, transmuta, cambia de piel continuamente. El amor es demasiado importante para dejarlo a merced de los sentimientos", explica.

La reflexión sobre las tensiones se une a otra sobre los trabajos que conviene desarrollar para expandir con vitalidad y holgura nuestras relaciones. "Si comprendemos que el amor requiere, como los ríos, de corriente y cauce, entenderemos que hay que trabajar para que el amor ni se estanque ni nos desborde, para vivir nuestras relaciones de manera más sana y plena", concluye.