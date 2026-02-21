El andaluz Ian de la Rosa logra el Teddy Award por ‘Iván & Hadoum’

El realizador granadino Ian de la Rosa está “deseando” presentar su ópera prima Iván & Hadoum en España tras haberse llevado el premio Teddy a la mejor película en el marco de la Berlinale, según dijo ayer a EFE.

De la Rosa comentó que él y el resto del equipo estaban “megafelices” y se sentían “privilegiados” de haber podido ganar para España un Teddy, el más consolidado entre los galardones europeos orientados hacia el colectivo LGTBI, un reconocimiento que consiguió en su primera edición, en 1987, La ley del deseo, de Pedro Almodóvar y que han tenido a lo largo de su historia otros cineastas de la talla de François Ozon, Todd Haynes, Sebastián Lelio, John Cameron Mitchell, Lisa Cholodenko o Ira Sachs.

El creador andaluz señaló que “hicimos la película intentando abrazar al espectador y hemos sentido este abrazo de vuelta con la gente de aquí, el público de aquí. Ha sido muy, muy bonito”, dijo ayer De la Rosa en la alfombra roja antes de la entrega del Oso de Oro de la Berlinale en la capital alemana.

La cinta, ambientada en el sur de España, narra la historia de Iván, un hombre trans (Silver Chicón) que trabaja como carretillero en un invernadero. El protagonista se enamora de Hadoum, una compañera hispano-marroquí (Herminia Loh). Los personajes “vivirán su amor a contracorriente, ya que ni sus familias ni sus compañeros de trabajo están a favor de esta relación”, adelantaba esta semana la Fundación SGAE, en cuyo Laboratorio de Escritura de Guion de Cine: Opera Prima para Cortometrajistas, se gestó este proyecto. “En 2015 acabé mi cortometraje de fin de carrera, Víctor XX, y ahí fue la primera vez que me pregunté cómo sería hacer una especie de Romeo y Julieta entre invernaderos. Han sido unos años en los que la idea ha ido evolucionando”.

Según informó la organización, la decisión de entregar Teddy a la mejor película a Iván & Hadoum, definida por su director como “una historia de amor clásica con personajes que no lo son”, fue tomada por un jurado compuesto por Daniela Vega, Saagar Gupta, Skadi Loist, Sigal Yehuda y Ray Yeung.

El palmarés oficial

En la gala de clausura, la película Gelbe Briefe (Yellow Letters), del cineasta turco-alemán İlker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, se llevó el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale.

El presidente del jurado internacional de la Berlinale, Wim Wenders, sostuvo que se trata de una película que habla con gran claridad sobre el lenguaje político del totalitarismo. “Nos muestra una familia como no habíamos visto en estos diez días (del festival), observada con una precisión impresionante bajo la olla a presión de la política. Nos dio escalofríos. Vimos su película como una premonición aterradora, una mirada hacia un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros países”, añadió.

La otra gran ganadora de la Berlinale fue Queen at Sea, de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre y que se llevó dos premios. Protagonizada por Juliette Binoche, el filme consiguió el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Anna Calder-Marsahall y Tom Courtenay, que interpretan a la madre enferma y a su marido, respectivamente.

Además, el británico Grant Gee recibió el Oso de Plata a la mejor dirección por Everybody Digs Bill Evans, sobre el legendario pianista de jazz, y la alemana Sandra Hüller fue premiada como mejor intérprete principal por Rose, película en la que simula ser un hombre para poder llevar su vida en libertad.