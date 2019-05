–Este mes se cumplen 20 años de la partida definitiva de Miguel Vargas ‘Bambino’.

–Sí, el pasado 5 de mayo y bueno, gracias al éxito que ha tenido el disco estamos prolongando la gira un año más. Empezamos el 5 de marzo de 2018 con un concierto precioso en la plaza de toros de Utrera. Así que este año seguimos ‘bambineando’ con los temas.

–¿Por qué lo eligió a él?

–Fue una casualidad. Siempre he tenido muy presente la música de Miguel. De hecho, en mi primer disco yo grabé una canción del último que él editó. Y me vino una propuesta por parte del Teatro de la Maestranza de hacer un concierto con canciones de Bambino. Yo me encontraba en un momento en el que empezaba una etapa de mi carrera con nueva oficina y discográfica, y pensamos que sería algo positivo ya que trabajábamos el directo, pues dejar constancia de ello en un disco. Ciertamente hubo expectación antes de la salida del disco con el Maestranza y hubo que ampliar un segundo día. A partir de ahí otros teatros empezaron a demandar el concierto y a día de hoy pues seguimos en ello.

–Se han superado entonces las expectativas.

–Sí, porque además era una época en que estaba como empezando de cero y era como un augurio de que hay que hacer en cada momento lo que te place. En la música y el estilo de Miguel he encontrado una forma de sentirme bien, que más adelante voy a continuar.

–¿Qué ofrecerá en Jerez?

–El concierto de Jerez lleva un compendio de canciones del disco ‘Bambino’ y algunas más que, por duración de un cd, no cabían en el disco y creo que era necesario recordar también. Habrá una primera parte más acústica, más flamenca, y una segunda más grandiosa, con esa orquestación del Bambino de los años 60 y 70. No quiero dar más detalles para no quitar la magia.

–También se cumple este año el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío.

–Sí, precisamente el día que estoy en el Teatro Villamarta sale a la venta un disco de cien sevillanas que yo he querido hacer a modo testimonial. Yo estoy muy vinculado al mundo del Rocío y de las sevillanas. Era algo que tenía pendiente y creía que era el momento. Es otra cosa que se ha disparatado, se han solicitado muchos conciertos y el disco no ha salido aún. Está pasando un poco lo que me pasó con ‘Bambino’ y lo que me sucedió en su día con los villancicos, hace diez años. Y hoy sigo haciendo villancicos. Por eso digo que a veces no hay que pensar tanto. Realmente este disco (el de sevillanas) sale en paralelo a una gira que todavía estoy desarrollando, algo que no es común en la carrera de un artista, pero me siento bien haciéndolo. Este disco de sevillanas, ‘Cien por cien’, es un doble cd. Hay ocho sevillanas inéditas (de las cuales cuatro están compuestas por Feliciano Pérez–Vera y otras cuatro por el propio Manuel) y el resto son 92 palos diferentes entre sí. Tiene una orquestación maravillosa de José Miguel Évora y han colaborado Pedro Granaíno, Argentina, Rafael Riqueni, La Cava, Macarena de la Torre, componentes del Coro de los Peregrinos de Puente Genil, Papá Levante, Andrés Barrios…

–¿Adelantará algunas de esta sevillanas en el Villamarta?

–Podría hacerlo porque llevamos la misma orquesta..., pues me ha dado una idea.

–¿Qué espera de Jerez?

–Jerez para mí es una tierra que quiero en toda su extensión. Es una tierra que nos hemos sabido ganar. A mí me ha ganado Jerez y siendo respetuoso creo que he podido llegar a un público por el que me siento querido. Hay una sinergia muy bonita de sentimientos y cada vez que he estado en el Villamarta se producen cosas muy especiales. Para mí cantar siempre es una aliciente, pero viniendo a Jerez respira uno de otra manera. Más que nervios tengo ansias por volver al Villamarta.

–¿Y tiene un tercer proyecto a la vista?

–Sí. Presento ahora en julio un espectáculo de flamenco en la Bienal de Málaga que se llama ‘P’alante y p’atrás’. Yo vengo del mundo del flamenco y con este espectáculo quería volver a mis raíces. Empecé cantando para el baile y cuento con la colaboración de las grandes bailaoras Macarena López y Jara Jiménez. .

–Y ya que estamos, ¿cómo está el flamenco hoy? La música de Rosalía ha generado debate al respecto, de si es flamenco o no.

–Ella me gusta, y mucho además. Lo que realmente nos molesta en general es la confusión que se genera cuando dicen que es una artista que hace flamenco, el flamenco del siglo XXI. No, mire usted, el flamenco es igual desde el XVIII. Con el paso del tiempo todo evoluciona pero este arte tan arraigado nunca será de otra forma. Lo que hace ella es maravilloso pero me molesta la actitud de la gente que la catalogan como la Carmen Amaya o la Lola Flores del siglo XXI. Me parece una aberración y juega en contra de su imagen. Ella, por lo que sé, es encantadora y muy respetuosa con el flamenco. Ella misma ha reconocido que no hace flamenco. Hay que tener cuidado con la catalogación del artista. Yo siempre he preferido que me llamen cantante a cantaor por el respeto que le tengo al flamenco.